Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'i 6. sırada bitiren Beşiktaş'ın şu anki en önemli gündem maddesi teknik direktör konusu...Takvim'in haberine göre, Başkan Hasan Arat'ın yabancı teknik adama sıcak bakması nedeniyle listesindeki yerli hoca adaylarıyla yaptığı görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

Yabancı hocalarla temaslarını sıklaştırma kararı alan Kartal'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı çalıştıran ancak takımdan ayrılması beklenen İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içeresinde tecrübeli hocalarla görüşmelere başlayacağı öğrenildi.