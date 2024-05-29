Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: 2024/2025 sezonu öncesi yeni teknik direktörü en kısa süre içerisinde takımın başına geçirmek isteyen Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi. Adı Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılar, iki yabancı hocaula görüşmelere başlayacak. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberi)
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Razvan'ın kontratında Avrupa'dan bir takımın başına geçmesi halinde 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.
Razvan'ın Paok ile olan kontratı 2027'de sona erecek. Italiano'nun Fiorentina ile olan sözleşmesi ise sona erdi.
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