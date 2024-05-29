Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2024/2025 sezonu öncesi yeni teknik direktörü en kısa süre içerisinde takımın başına geçirmek isteyen Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi. Adı Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılar, iki yabancı hocaula görüşmelere başlayacak. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'i 6. sırada bitiren Beşiktaş'ın şu anki en önemli gündem maddesi teknik direktör konusu...Takvim'in haberine göre, Başkan Hasan Arat'ın yabancı teknik adama sıcak bakması nedeniyle listesindeki yerli hoca adaylarıyla yaptığı görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Yabancı hocalarla temaslarını sıklaştırma kararı alan Kartal'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı çalıştıran ancak takımdan ayrılması beklenen İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içeresinde tecrübeli hocalarla görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Gündemdeki diğer aday ise Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğu taşıyan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan...Paok'la bu sezon şampiyonluğa ulaşan Rumen teknik adamla geçtiğimiz haftalarda temas kuran Beşiktaş Yunan ekibini ikna etmek için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Razvan'ın kontratında Avrupa'dan bir takımın başına geçmesi halinde 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Razvan'ın Paok ile olan kontratı 2027'de sona erecek. Italiano'nun Fiorentina ile olan sözleşmesi ise sona erdi.

G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek
Cimbom'a bedava golcü! İmza için geliyor
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor!
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! 'Teröristan' tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
F.Bahçe'den Lukaku harekatı
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aubamenyang Beşiktaş yolunda!
Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı
A spor CANLI izle ŞİFRESİZ 📺
atv canlı izle FULL HD 📺
KANAL D CANLI İZLE 2024 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu! Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu! 00:28
Alex de Souza Antalya'da Alex de Souza Antalya'da 00:24
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! 00:23
Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de 23:43
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! 23:21
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek 23:00
Daha Eski
G.Saray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservisi G.Saray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservisi 22:47
Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı 22:47
Arsenal'dan F.Bahçe'ye Partey müjdesi! Arsenal'dan F.Bahçe'ye Partey müjdesi! 22:47
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Cumartesi günü..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Cumartesi günü..." 22:47
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor G.Saray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor 22:47
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 22:47