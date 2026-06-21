Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş yanıt!
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına da yanıt verdi. İşte o sözler...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 13:21
"AÇIKLAMALARINI KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIM"
Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yine kendi YouTube hesabında yorumladı.
Terim, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarına da yanıt verdi.
"BUGÜN ARTIK KİMSE BİRBİRİNDEN BİR ŞEY SAKLAYAMAZ"
Deneyimli çalıştırıcı Paraguay maçına ilişkin, "Son oynadıkları grup maçlarında Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika takımları dahil olağanüstü savunma yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğunda gol yemeyen bir takım vardı. Rakip analizler yapılır. Nedenine gelince bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Mesele, bizim ne oynadığımızdır. Bugün artık kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada en önemli şey senin ne yaptığındır. Maça golle başlanması, bizde duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir." yorumunu yaptı.
"SÖYLEDİKLERİMİ HERKES ANLADI"
Fatih Terim, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgiliyse "Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de böyle demek istemiştim de... Konunun içine girmek istemiyorum. Ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam de merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Geçelim buraları." ifadelerini kullandı.
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