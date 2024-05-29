Yunan basını açıkladı! Razvan Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda listede birçok aday vardı. Bu isimler Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Jose Mourinho gibi adaylar olurken son olarak gündeme Razvan Lucescu gelmişti. Yunan basını bu konu hakkında dikkat çeken bir habere yer verdi. BJK SPOR HABERLERİ
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Siyah-beyazlı kulüp, Yunanistan'da PAOK'u şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde yer alan '5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon euro, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için 4 milyon euroluk tazminatla ayrılabilir' maddesini kullanmak için temasa geçti ama istediği yanıtı alamadı.
Yunan basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre 55 yaşındaki Rumen teknik adamı bırakmak istemeyen PAOK, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Lucescu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu.
PAOK cephesinden yapılan açıklamada "Ne kulübün, ne de Razvan'ın ayrılıktan söz etme durumu yok. Durumun böyle olduğunu kulübe ya da Razvan'a sorarak öğrenebilirsiniz. Teknik direktörümüzün geleceğiyle ilgili hiçbir şüphe yok." ifadelerini kullanıldı.
PAOK'TA 161 MAÇA ÇIKTI
2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
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