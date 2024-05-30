Haberler Beşiktaş Di Maria transferi artık zora girdi

Di Maria transferi artık zora girdi

Siyah-beyazlıllar'da son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Benfica'nın yıldızı Angel Di Maria gelirken, taraftarlar bu isim için yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyordu. Siyah-Beyazlılar'ı üzen haber ise Portekiz gazetesi A Boladan geldi. A Bola'nın haberine göre Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek. Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Di Maria transferi artık zora girdi
Siyah-beyazlıllar'da son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Benfica'nın yıldızı Angel Di Maria gelirken, taraftarlar bu isim için yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyordu. Siyah-Beyazlılar'ı üzen haber ise Portekiz gazetesi A Boladan geldi. A Bola'nın haberine göre Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek. Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.
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