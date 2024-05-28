TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarına başlayan Fenerbahçe, eksik bölgeleri önemli yıldızlarla güçlendirmek istiyor. Rade Krunic ve Miha Zajc ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, orta sahaya önemli bir takviye yapmak için harekete geçti. Liste başına Ganalı futbolcu Thomas Partey'i alan Kanarya'ya transferde müjdeli haber oyuncunun kulübü Arsenal'dan geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi konumunda bulunan Ganalı yıldızdan sevindirici haber geldi.
Arsenal'de sakatlıklar sebebiyle bu sezon fazla süre bulamayan Thomas Partey için karar verildi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Romano'nun haberine göre; Arsenal bir yıl sözleşmesi kalan Thomas Partey'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Ganalı futbolcunun ise İngiliz devinden ayrılmak istemediği belirtildi.
Henüz yeni sözleşme teklif edilmeyen 30 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Partey, sakatlıkları nedeniyle bu sezonda yalnızca 16 kez Arsenal formasını giyebildi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
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