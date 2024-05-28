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TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarına başlayan Fenerbahçe, eksik bölgeleri önemli yıldızlarla güçlendirmek istiyor. Rade Krunic ve Miha Zajc ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, orta sahaya önemli bir takviye yapmak için harekete geçti. Liste başına Ganalı futbolcu Thomas Partey'i alan Kanarya'ya transferde müjdeli haber oyuncunun kulübü Arsenal'dan geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 19:52
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TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Thomas Partey'i liste başı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Rade Krunic ve Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, iki futbolcuyla da yollarını ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

O bölgeye nokta atışı bir takviye planlayan Kanarya, Arsenal'da forma giyen Partey'in peşinde.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi konumunda bulunan Ganalı yıldızdan sevindirici haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Arsenal'de sakatlıklar sebebiyle bu sezon fazla süre bulamayan Thomas Partey için karar verildi.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Romano'nun haberine göre; Arsenal bir yıl sözleşmesi kalan Thomas Partey'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Ganalı futbolcunun ise İngiliz devinden ayrılmak istemediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Henüz yeni sözleşme teklif edilmeyen 30 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Partey müjdesi!

Partey, sakatlıkları nedeniyle bu sezonda yalnızca 16 kez Arsenal formasını giyebildi.

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