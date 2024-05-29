TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, çok konuşulacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Marsilya'dan ayrılması gündem olan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Öte yandan Gabonlu golcüden Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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ARAP TAKIMLARININ GÖZDESİ
Aubameyang ile Serie A, MLS Suudi Pro Ligi ve Türkiye'den takımlar ilgileniyor. Geçtiğimiz yıl Suudi takımların ilgisini çeken Aubameyang, Ortadoğu'da yüksek bir popüleriteye sahip.
Öte yandan, Marsilya'nın golcü futbolcusu Aubameyang, Twitter'da Beşiktaş'ın Guti imza töreninin videosunu beğendi. Aubameyang'ın Beşiktaş videosunu beğenmesi, sosyal medyada gündem yarattı. Aubemeyang'ın piyasa değerinin 65-70 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
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