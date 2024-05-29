Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, çok konuşulacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Marsilya'dan ayrılması gündem olan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Öte yandan Gabonlu golcüden Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın menajerleri Ümraniye'ye sokmadığı iddia edilse de Pierre-Emerick Aubameyang ismi menajerler tarafından yönetimin önüne konuldu.

TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

Marsilya'nın hayal kırıklığı yaratan sezonunun dikkat çeken oyuncularından biri olarak kabul edilen Pierre Emerick Aubameyang'ın (34 yaşında, bu sezon L1'de 34 maça çıktı ve 17 gol attı) Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

Marsilya kulübü buna rağmen Gabonlu oyuncu ile yollarını ayırabilir.

TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

ARAP TAKIMLARININ GÖZDESİ

Aubameyang ile Serie A, MLS Suudi Pro Ligi ve Türkiye'den takımlar ilgileniyor. Geçtiğimiz yıl Suudi takımların ilgisini çeken Aubameyang, Ortadoğu'da yüksek bir popüleriteye sahip.

TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

Öte yandan, Marsilya'nın golcü futbolcusu Aubameyang, Twitter'da Beşiktaş'ın Guti imza töreninin videosunu beğendi. Aubameyang'ın Beşiktaş videosunu beğenmesi, sosyal medyada gündem yarattı. Aubemeyang'ın piyasa değerinin 65-70 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Cimbom'a bedava golcü! İmza için geliyor
İşte Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...
DİĞER
İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
F.Bahçe'den Lukaku harekatı
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan çifte hoca hamlesi! Görüşmeler başlıyor
Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu! Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu! 00:28
Alex de Souza Antalya'da Alex de Souza Antalya'da 00:24
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! 00:23
Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de 23:43
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! 23:21
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek 23:00
Daha Eski
G.Saray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservisi G.Saray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservisi 22:47
Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı 22:47
Arsenal'dan F.Bahçe'ye Partey müjdesi! Arsenal'dan F.Bahçe'ye Partey müjdesi! 22:47
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Cumartesi günü..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Cumartesi günü..." 22:47
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor G.Saray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor 22:47
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 22:47