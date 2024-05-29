TRANSFER HABERİ - Aubamenyang Beşiktaş yolunda! O hareketi taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın menajerleri Ümraniye'ye sokmadığı iddia edilse de Pierre-Emerick Aubameyang ismi menajerler tarafından yönetimin önüne konuldu.

Marsilya'nın hayal kırıklığı yaratan sezonunun dikkat çeken oyuncularından biri olarak kabul edilen Pierre Emerick Aubameyang'ın (34 yaşında, bu sezon L1'de 34 maça çıktı ve 17 gol attı) Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.