Trabzonspor’dan savunmaya takviye! Chibuike Nwaiwu resmen imzayı attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattını güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun kesin transferi konusunda Wolfsberger AC ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, bu transfer için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu bedelin 7 taksit halinde Wolfsberger AC'ye aktarılacağı ifade edildi. Nwaiwu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun maaş planlaması da netlik kazandı.

Buna göre Nijeryalı savunmacı, 2025-2026 sezonunda 350 bin euro garanti ücret alacak. Sözleşmenin kalan sezonlarında ise genç futbolcuya sezon başına 700 bin euro garanti ücret ödenecek.