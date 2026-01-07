Bahis soruşturmasında yeni dalga! 212 isim daha PFDK'ya sevk edildi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türk futbolunda devam eden bahis soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak TFF, içinde menajerlerin ve teknik sorumluların bulunduğu 212 ismi bahis nedeniyle PDFK'ya sevk ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 16:01
Türk futbolunda devam eden bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son olarak 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PDFK'ya sevk ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

104 MENAJER PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada 104 menajerin de PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi. Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

