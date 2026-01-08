Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izle! Saat kaçta ve hangi kanalda?

Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izlemek için tıkla

Bugün Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin 14. haftasında Al-Nassr, Al-Qadsiah'ı Al-Awwal Park'ta ağırlayacak. Ev sahibi ekip 31 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Hilal'in bir puan gerisinde, zirveyi geri almak için mücadele edecek. Deplasman takımı Al-Qadsiah ise 24 puanla beşinci sırada bulunuyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın saati ve kanal bilgileri merak konusu oluyor. Peki, Al-Nassr Al-Qadsiah maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilir?

AL NASSR-AL QADSIAH MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Qadsiah maçı, 8 Ocak Perşembe günü oynanacak.

AL NASSR-AL QADSIAH MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Qadsiah maçı, saat 20:30'da başlayacak.

AL NASSR-AL QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Qadsiah arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

AL NASSR VS AL QADSIAH MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AL-NASSR – AL-QADSİAH MAÇI ÖN İZLEMESİ: ZİRVE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Al-Nassr, son lig maçında Al Ahli SC'ye 3-2 mağlup olarak liderlik koltuğunu Al-Hilal'e kaptırdı. Bu nedenle Perşembe günü oynanacak Al-Qadsiah maçı, onları ikinci sırada sahaya çıkaracak ve zirvede kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki takım, ligin başından itibaren 10 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Ancak son iki lig maçında galibiyet alamadılar (1 beraberlik, 1 mağlubiyet) ve farklı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte, Al-Nassr 12 maçta 37 gol atarak ligde gol krallığında liderliği ele geçirdi; Joao Felix ve Cristiano Ronaldo her biri 13 gol kaydetti.

AL-NASSR'IN FORM DURUMU

Üst üste iki maçta galibiyet alamayan eski şampiyonlar, Al-Hilal'in gerisinde kalmamak için galibiyet serisine geri dönmek konusunda oldukça kararlı. Ev sahibi olarak oynayacakları maçta, taraftarlarının desteğiyle üst üste beş galibiyet elde etmiş ve bu süreçte toplam 18 gol atmış olmaları, sahadaki etkilerini artırıyor.

AL-QADSIAH'IN DEPLASMAN PERFORMANSI

Deplasman takımı Al-Qadsiah, son dört deplasman maçında yalnızca bir galibiyet elde etti (bu galibiyet 2025'in son gününde Al Shabab karşısında geldi). Bu istatistikler, onların Riyad'daki zor mücadelede ne kadar etkili olabileceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

Buna karşın, son iki lig maçında 7 gol atıp sadece 2 gol yiyerek elde ettikleri galibiyetler, Perşembe günü yapacakları yolculuk öncesinde onlara bir miktar özgüven kazandırıyor. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit Aşaması'na sadece dört puan uzaklıkta olan takım, diğer maçların sonuçları lehlerine gelişirse ligde ilk üçe yaklaşma şansı da yakalayabilir.