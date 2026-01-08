CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izle! Saat kaçta ve hangi kanalda?

Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izle! Saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk umutlarını taşıyan Al-Nassr, Perşembe günü Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nin 14. hafta maçında Al-Qadsiah’ı Al-Awwal Park’ta ağırlayacak. Ev sahibi ekip, 31 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Hilal’in bir puan gerisinde bulunuyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 14:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izle! Saat kaçta ve hangi kanalda?

Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izlemek için tıkla

Bugün Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin 14. haftasında Al-Nassr, Al-Qadsiah'ı Al-Awwal Park'ta ağırlayacak. Ev sahibi ekip 31 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Hilal'in bir puan gerisinde, zirveyi geri almak için mücadele edecek. Deplasman takımı Al-Qadsiah ise 24 puanla beşinci sırada bulunuyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın saati ve kanal bilgileri merak konusu oluyor. Peki, Al-Nassr Al-Qadsiah maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilir?

AL NASSR-AL QADSIAH MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Qadsiah maçı, 8 Ocak Perşembe günü oynanacak.

AL NASSR-AL QADSIAH MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Qadsiah maçı, saat 20:30'da başlayacak.

AL NASSR-AL QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Qadsiah arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

AL NASSR VS AL QADSIAH MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AL-NASSR – AL-QADSİAH MAÇI ÖN İZLEMESİ: ZİRVE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Al-Nassr, son lig maçında Al Ahli SC'ye 3-2 mağlup olarak liderlik koltuğunu Al-Hilal'e kaptırdı. Bu nedenle Perşembe günü oynanacak Al-Qadsiah maçı, onları ikinci sırada sahaya çıkaracak ve zirvede kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki takım, ligin başından itibaren 10 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Ancak son iki lig maçında galibiyet alamadılar (1 beraberlik, 1 mağlubiyet) ve farklı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte, Al-Nassr 12 maçta 37 gol atarak ligde gol krallığında liderliği ele geçirdi; Joao Felix ve Cristiano Ronaldo her biri 13 gol kaydetti.

AL-NASSR'IN FORM DURUMU

Üst üste iki maçta galibiyet alamayan eski şampiyonlar, Al-Hilal'in gerisinde kalmamak için galibiyet serisine geri dönmek konusunda oldukça kararlı. Ev sahibi olarak oynayacakları maçta, taraftarlarının desteğiyle üst üste beş galibiyet elde etmiş ve bu süreçte toplam 18 gol atmış olmaları, sahadaki etkilerini artırıyor.

AL-QADSIAH'IN DEPLASMAN PERFORMANSI

Deplasman takımı Al-Qadsiah, son dört deplasman maçında yalnızca bir galibiyet elde etti (bu galibiyet 2025'in son gününde Al Shabab karşısında geldi). Bu istatistikler, onların Riyad'daki zor mücadelede ne kadar etkili olabileceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

Buna karşın, son iki lig maçında 7 gol atıp sadece 2 gol yiyerek elde ettikleri galibiyetler, Perşembe günü yapacakları yolculuk öncesinde onlara bir miktar özgüven kazandırıyor. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit Aşaması'na sadece dört puan uzaklıkta olan takım, diğer maçların sonuçları lehlerine gelişirse ligde ilk üçe yaklaşma şansı da yakalayabilir.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-IDEFIX
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi!
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Suriye ordusu harekata başladı
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 15:07
Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izle Al-Nassr Al-Qadsiah maçı canlı izle 14:35
Saran ile Guendouzi telefonda görüştü! Saran ile Guendouzi telefonda görüştü! 14:05
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! 14:00
"F.Bahçe maçı en üzüldüğüm maç oldu" "F.Bahçe maçı en üzüldüğüm maç oldu" 13:24
Thunder uzatmalarda Jazz'ı mağlup etti Thunder uzatmalarda Jazz'ı mağlup etti 13:20
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 13:05
Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu 12:46
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 12:07
F.Bahçe'nin yeni transferi yola çıktı! F.Bahçe'nin yeni transferi yola çıktı! 11:48
Cerny'den flaş Beşiktaş itirafı! Cerny'den flaş Beşiktaş itirafı! 11:36
Sarri'den flaş Guendouzi sözleri! Sarri'den flaş Guendouzi sözleri! 11:33