Haberler İtalya Serie A Napoli-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan Napoli Hellas Verona karşılaşmasıyla devam ediyor. Serie A şampiyonu Napoli, Çarşamba günü sahasında Hellas Verona’yı konuk edecek. Gol yemeden üst üste dört maç kazanan Napoli, bu karşılaşmada da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 17:06 Güncellema Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 17:11
Napoli-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Hellas Verona maçı canlı takip etmek için tıkla

Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Napoli ile Hellas Verona arasında oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, sahasında Hellas Verona'yı yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Son haftalarda form grafiği düşen Verona ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Napoli-Hellas Verona maçının yayınlanacağı kanal, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Napoli-Hellas Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Napoli-Hellas Verona maçı canlı izle!

NAPOLI-VERONA MAÇI HANGİ GÜN?

Napoli-Verona maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

NAPOLI-VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli-Verona maçı, saat 20:30'da başlayacak.

NAPOLI-VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli ve Verona'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Napoli'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

NAPOLI VS HELLAS VERONA MAÇI CANLI İZLE

NAPOLI VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

