Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den flaş itiraf: Sıkıntılı bir durum

Sezon başında Benfica'dan rekor bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlılarda kaptanlık pazubandını takan Orkun Kökçü, TRT Spor'a yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. İşte Kökçü'nün açıklamaları...

"BONSERVİS ÜCRETİNİN KONUŞULMASI NORMAL"

"Bonservis ücreti şu bu konuşuluyor, bu da yoruyor. Sonuçta konuşulacak, normal, futbolun gerçeği ama inan hiç kafaya takmıyorum. Ben kendim ne yapabileceğimi biliyorum. Herkes konuşur. Ben Feyenoord'da, Benfica'da bunu öğrendim. Herkes konuşur ama ben kendi bildiğimi yaparım, kendime güvenip inanarak devam ederim.

Sosyal medyaya pek bakmıyorum. Karşına illaki geliyor, enteresan şeyler yazıyorlar. Takılıyorum diye değil, illaki görüyorsun. Hep aynı muhabbetler ve bu da yoruyor açıkçası."

"HAYATIMDA İLK KEZ SEVGİ HİSSETTİM"

"Havalimanında karşılama... Hayatımda ilk kez sevgi hissettim. Feyenoord'daki son senemde de şampiyon olunca sevgi hissetmiştim. Kendi kendime duygusallaşma diyordum havalimanında, ağlama dedim ama kendimi tutamadım. Uçakta konuşuyorduk, şöyle böyle karşılama olacak diye. Kendi kendime 'o kadar insan olmaz' dedim. Sosyal medyada yorumları, istekleri görmüştüm ama o kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Bir taraftan da Beşiktaş taraftarı hep böyle diyordum, rekorlar kırar. Güzel bir süreçti o. Şu anda beni biraz üzen demek istemiyorum da onun karşılığını daha da çok vermek istiyorum. Ona biraz takılıyorum."

"TÜRKİYE'DE GOL VE ASİSTE BAKILIYOR"

"Sıkıntı ne biliyor musun? Türkiye'de bir tek gol ve asiste bakılıyor. O büyük etki oluyor oyuncu üstünde. Avrupa'da öyle bir oyun anlayışı yok. Kötü oynayıp gol atsam Türkiye'de laf olmaz. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Gol atamadım, illaki bir baskı olacak. Rahatsız olacağım bir durum. Son 3-4 senedir hep 10 gole yakın atıyordum. Bu sene sıfırdayız. Sıkıntılı bir durum."

"BUNUN ÇÖZÜMÜNÜ DE BİLİYORUM"

"Çözümünü de biliyorum ama burada konuşmasak da olur. Bunu dert ediyordum ama bu son tatille kafada biraz bıraktım. Benfica ve Feyenoord'da takım olarak daha önde oyun kuruyorduk, geçiş oyunu pek yoktu. Burada ilk başta öyle bir oyun planı vardı, şimdi daha çok topa sahip olma oyunu oynuyoruz. Daha çok ön alanda oynasam daha çok gol atabilirim. 10 numarada oynamak istemek değil, ben 8 numarayım. Ben defanstan oyun kurmayı ve gol atmayı seviyorum. Çok beceremedik şu ana kadar ama olacak."

"PENALTICI DEĞİŞTİRMEK MANTIKLI DEĞİL"

"İlk golümün özel olmasını istiyorum. İlk Shakhtar maçında, penaltıcıları belirledik ve Abraham attı. Attıktan sonra penaltıcıyı değiştirmek mantıklı değil. Kasımpaşa maçından sonra birinci penaltıcı ben oldum ama 11-12 maç olmuş, gol atamamışım, kaçırsam tamamen kahrolurum. O yüzden Cengiz abi aldı ve attı. Artık kime nasıl atacağımın önemi yok, atayım da kurtulayım şu sıkıntıdan. Acilen, bir an önce gol atmayı planlıyorum. Biliyorum ki bir tane atarsam arkası gelecek."

"EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM GÜN FENERBAHÇE MAÇI"

"Fenerbahçe maçı, en üzüldüğüm gün. Aşırı hırs yaptım o maçta. Bu maçta golüm asistim var, kırmızı kartı görmesem sonuç çok farklı olurdu. Onun için de üzüldüm, 2-0 öndeyiz. Normalde hiç duruma düşecek birisi de değilim. Defansta öyle hamle yapmayan biriyim normalde. Aşırı hırs yaptım, gaza geldim orada. Birkaç gün çok zorlandım. Dert ettim. 2-3 gün hiçbir şey konuşmadım. Çok kötü olduğunu biliyordum direkt. Telefonu falan her şeyi kapattım. O dönem şu açıdan iyi oldu; öylesi dönemlerde dost kim onu görüyorsunuz. Ailem yanımdaydı. Babam 1 hafta kaldı benimle. Öyle atabildim. Üzülüyorsun ama sonuçta futbol. Olmaması lazım ama oluyor futbolda. Bir hafta sonra milli takıma gittik, o da iyi geldi. İspanya maçında onun cevabını vermek için maça çıktım ve iyi performans gösterdim. Kırmızı karttan önceki döneme göre daha iyi performans gösterdim, yükseliş oldu."

"ÖNE GEÇTİKTEN SONRA GERİ ÇEKİLİYORUZ"

"Öne geçtikten sonra geri çekildiğimiz oluyor. Bilinç altı herhalde bu. O otomatik pilotta oluyor. Herkes geri çekiliyor. Zaten içeride oynadığın maçta basıp basıp atacaksın aslında."