Haberler İtalya Serie A Bologna-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna-Atalanta maçı hangi kanalda?

Bologna-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna-Atalanta maçı hangi kanalda?

Serie A’da heyecan BolognaAtalanta karşılaşmasıyla devam ediyor. Serie A sıralamasında yalnızca bir sıra ve bir puan farkla ayrılan Bologna ile Atalanta BC, Çarşamba akşamı Stadio Dall’Ara’da karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılma yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:49
Bologna-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna-Atalanta maçı hangi kanalda?

Bologna-Atalanta maçı canlı izlemek için TIKLA

Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bologna ile Atalanta arasında oynanacak. Sadece bir puan ve bir sıra farkla ayrılan iki ekip, Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. Bologna, uzun süredir süren galibiyet hasretine son vermek isterken; Atalanta deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Bologna Atalanta maçının tarihi, saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Bologna-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna-Atalanta maçı hangi kanalda?

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Bologna-Atalanta maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Atalanta maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bologna ve Atalanta'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

G.Saray'a Osimhen şoku! Barcelona...
108 teknik sorumlu PFKD'ya sevk edildi!
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Abdi Şam'dan döndü SDG Halep'e saldırdı! Suriye ordusu YPG'nin inlerine giriyor: Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta
G.Saray’dan hücuma sürpriz transfer!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
