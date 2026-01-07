Bologna-Atalanta maçı canlı izlemek için TIKLA

Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bologna ile Atalanta arasında oynanacak. Sadece bir puan ve bir sıra farkla ayrılan iki ekip, Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. Bologna, uzun süredir süren galibiyet hasretine son vermek isterken; Atalanta deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Bologna Atalanta maçının tarihi, saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Bologna-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna-Atalanta maçı hangi kanalda?

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Bologna-Atalanta maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Atalanta maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bologna ve Atalanta'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

BOLOGNA-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Mercoledì sera a tinte nerazzurre 🎨Wednesday night in black and blue 💫#BolognaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/mfIMJPnl03 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 7, 2026