Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yaşanacak!

Trabzonspor son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Bordo-mavililer, bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Fatih Tekke önderliğindeki Trabzonspor'da bu karşılaşmanın ardından kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Fırtına'da son olarak Olaigbe, Sikan ve Serdar Saatçi için yol ayrımı çok yaklaştı. Olaigbe'yi Konyaspor, Gaziantep ve Kasımpaşa istiyor. Sikan'a da yine Kasımpaşa talip. Saatçi'nin ise Kayserispor ve Amed ile görüştüğü öğrenildi.