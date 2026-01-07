CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yaşanacak!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak devre arasında o futbolcular ile yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:43
Trabzonspor son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Bordo-mavililer, bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Fatih Tekke önderliğindeki Trabzonspor'da bu karşılaşmanın ardından kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Fırtına'da son olarak Olaigbe, Sikan ve Serdar Saatçi için yol ayrımı çok yaklaştı. Olaigbe'yi Konyaspor, Gaziantep ve Kasımpaşa istiyor. Sikan'a da yine Kasımpaşa talip. Saatçi'nin ise Kayserispor ve Amed ile görüştüğü öğrenildi.

