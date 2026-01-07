CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

Ailevi sebeplerden dolayı ülkesi Brezilya'ya dönmeye karar veren Gabriel Paulista, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Beşiktaş'a veda etti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 16:38
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

Beşiktaş'ta düzenlenen veda yemeği ile birlikte takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Gabriel Paulista, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara seslendi. İşte Paulista'nın o duygu dolu paylaşımı...

"SAYGI VE MİNNETLE AYRILIYORUM"

"Bugün, Beşiktaş'a dolu dolu bir minnet duygusuyla veda ediyorum.

Bu kararı almak kolay olmadı. Futbol; tutku, bağlılık ve her gün adanmışlık demek ama aile her zaman benim önceliğim olacak. Sevdiklerimle ilgilenmek için Brezilya'ya dönüyorum; burada yaşadığım her şey için içim rahat, kalbim ise sonsuz bir şükranla dolu.

Kulübe, yönetime, başkana, teknik ekibe ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş'ı her gün bir dev yapan sizlersiniz.

Takım arkadaşlarıma: Sahayı sizinle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birliktelik her zaman vardı. Verdiğimiz her mücadeleyi, yaptığımız her antrenmanı ve oynadığımız her maçı yanımda götürüyorum.

Taraftarlara ise her an hissettiğim destek, sevgi ve güç için yürekten teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için ömür boyu unutulmayacak bir onur olacak.

Kalbimde açık kapılarla, saygı ve minnetle ayrılıyorum.

Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyor, bu büyük kulübün unutulmaz tarihini yazmaya devam etmesini temenni ediyorum.

Her şey için teşekkür ederim."

Trabzonspor o transferden vazgeçti! F.Bahçe devrede
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Abdi Şam'dan döndü SDG Halep'e saldırdı! Suriye ordusu YPG'nin inlerine giriyor: Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta
Bahis soruşturmasında 212 sevk daha!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe’nin yeni transferi! Göztepe’nin yeni transferi! 16:06
Trabzonspor o transferden vazgeçti! F.Bahçe devrede Trabzonspor o transferden vazgeçti! F.Bahçe devrede 16:03
Masa tenisinde şampiyon belli oldu! Masa tenisinde şampiyon belli oldu! 15:49
Bahis soruşturmasında 212 sevk daha! Bahis soruşturmasında 212 sevk daha! 15:47
Bologna-Atalanta maçı bilgileri Bologna-Atalanta maçı bilgileri 15:42
Cem Üstündağ'ın hedefi! Cem Üstündağ'ın hedefi! 15:41
Daha Eski
Fırtına'da 3 isim yolcu! Fırtına'da 3 isim yolcu! 15:40
G.Saray'a Osimhen şoku! Barcelona... G.Saray'a Osimhen şoku! Barcelona... 15:25
Kasımpaşa'da devre arası çalışmaları! Kasımpaşa'da devre arası çalışmaları! 15:11
Barcelona-Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgileri! Barcelona-Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgileri! 14:53
Altekma'dan pasör çaprazı takviyesi! Altekma'dan pasör çaprazı takviyesi! 14:53
Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi! Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi! 14:41