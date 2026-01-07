Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

Beşiktaş'ta düzenlenen veda yemeği ile birlikte takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Gabriel Paulista, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara seslendi. İşte Paulista'nın o duygu dolu paylaşımı...

"SAYGI VE MİNNETLE AYRILIYORUM"

"Bugün, Beşiktaş'a dolu dolu bir minnet duygusuyla veda ediyorum.

Bu kararı almak kolay olmadı. Futbol; tutku, bağlılık ve her gün adanmışlık demek ama aile her zaman benim önceliğim olacak. Sevdiklerimle ilgilenmek için Brezilya'ya dönüyorum; burada yaşadığım her şey için içim rahat, kalbim ise sonsuz bir şükranla dolu.

Kulübe, yönetime, başkana, teknik ekibe ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş'ı her gün bir dev yapan sizlersiniz.

Takım arkadaşlarıma: Sahayı sizinle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birliktelik her zaman vardı. Verdiğimiz her mücadeleyi, yaptığımız her antrenmanı ve oynadığımız her maçı yanımda götürüyorum.

Taraftarlara ise her an hissettiğim destek, sevgi ve güç için yürekten teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için ömür boyu unutulmayacak bir onur olacak.

Kalbimde açık kapılarla, saygı ve minnetle ayrılıyorum.

Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyor, bu büyük kulübün unutulmaz tarihini yazmaya devam etmesini temenni ediyorum.

Her şey için teşekkür ederim."