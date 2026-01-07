Trabzonspor Adem Yeşilyurt transferinden çekildi! Fenerbahçe devreye girdi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Devre arası transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor'un 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın formasını terleten genç yetenek Adem Yeşilyurt için prensip anlaşmaya vardığı aktarılmıştı. A Spor'un haberine göre; Fırtına futbolcunun transferinden vazgeçti. 18 yaşındaki sağ kanat için Fenerbahçe devreye girdi. Kanarya futbolcunun kulübü Karşıyaka ile görüşüyor.