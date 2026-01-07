CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Adem Yeşilyurt transferinden çekildi! Fenerbahçe devreye girdi

Trabzonspor Adem Yeşilyurt transferinden çekildi! Fenerbahçe devreye girdi

3. Lig ekibi Karşıyaka'nın formasını terleten Adem Yeşilyurt ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transferinden Trabzonspor'un çekildiği öğrenildi. Fenerbahçe ise oyuncuyla görüşüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 16:04 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 16:16
Trabzonspor Adem Yeşilyurt transferinden çekildi! Fenerbahçe devreye girdi

Devre arası transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor'un 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın formasını terleten genç yetenek Adem Yeşilyurt için prensip anlaşmaya vardığı aktarılmıştı. A Spor'un haberine göre; Fırtına futbolcunun transferinden vazgeçti. 18 yaşındaki sağ kanat için Fenerbahçe devreye girdi. Kanarya futbolcunun kulübü Karşıyaka ile görüşüyor.

