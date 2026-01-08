Adem Yeşilyurt kimdir? Adem Yeşilyurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2007 doğumlu genç futbolcu Adem Yeşilyurt, Karşıyaka formasıyla gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetimiyle temas kuran Karşıyaka'nın, transfer süreci kapsamında Fenerbahçe ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından "Adem Yeşilyurt kimdir?", "Karşıyaka'nın genç yıldızı Fenerbahçe'ye mi gidiyor?" ve "Adem Yeşilyurt transfer olacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte genç oyuncunun kariyerine dair merak edilenler…

ADEM YEŞİLYURT KİMDİR?

Adem Yeşilyurt, Türk futbolunun gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biridir. 13 Ocak 2007 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelen Adem Yeşilyurt, futbola Bornova Belediyespor altyapısında başladı.

Altyapı gelişimini sürdürdükten sonra Pınargücüspor forması giyen genç futbolcu, daha sonra Karşıyaka altyapısına transfer oldu.

Karşıyaka'da gösterdiği performansla dikkat çeken Adem Yeşilyurt, 8 Aralık 2025 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atarak kariyerinde önemli bir adım attı. Yeşil-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.