Transferde ortalık karışacak! O futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede

Devre arası transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fransa 2. Lig ekibi Clermont formasını terleten o futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 17:07
Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Fenerbahçe ise Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.
İki ezeli rakip Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
Dev derbi öncesi nefesler tutulurken iki takımda da transfer çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.
Galatasaray kadrosuna katacağı güçlü isimlerle mücadele ettiği her kulvarda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Fenerbahçe ise uzun yıllardır ulaşamadığı Süper Lig şampiyonluğuna Teknik Direktörü Domenico Tedesco önderliğinde ulaşmak istiyor. Bu anlamda Kanarya, Musaba'nın ardından başka flaş isimleri de kadrosuna katmayı planlıyor.
Son olarak ezeli rakiplerle ilgili dikkat çeken transfer haberi Fransa'dan geldi. L'equipe'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Clermont formasını terleten Ilhan Fakili ile ilgileniyor.
Haberde 19 yaşındaki sol kanadın takımında sezonun ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdiği vurgulandı. (18 maç, 3 gol, 3 asist)
Futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında birçok Avrupa kulübünün de görüşmelere başladığı aktarıldı.
Ana mevkisi sol kanat olan Ilhan Fakili, sağ kanat ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.