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Trabzonspor'da gözler Onuachu'da! Takımda kalacak mı?

Trabzonspor, Süper Lig'i sallayan 29 yaşındaki golcü Paul Onuachu ile devam etmek istiyor. Nijeryalı süper forvet, ligde 21 maçta 15, Türkiye Kupası’nda 4 maçta 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı. Takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da gözler Onuachu'da! Takımda kalacak mı?

Süper Lig'i 67 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un santrforu Paul Onuachu, son yıllarda en çok gol katkısı sağlayan isim oldu. Sezon başında bir türlü verim alamadığı Gomez'i İspanya'nın Cadiz ekibine kiralayan ve Onuachu'yu kadrosuna katan bordo-mavililerde, golcü değişimi işe yaradı. İngiltere'nin Southampton kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan Nijeryalı forvet önemli katkıda bulundu. 2.01 boyundaki yıldız, ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp, takımının en skorer oyuncusu olarak sezonu tamamladı.

KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Onuachu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. 21'i Trendyol Süper Lig 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta Trabzonspor forması giyinen 29 yaşındaki oyuncu, bin 765 dakika süre aldı. Sezonu Trabzonspor'un en golcü oyuncusu olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu, performansıyla hem taraftarın hem de camianın büyük beğenisini kazandı. Bordomavili taraftarlar da Onuachu'nun takımda kalması için yönetime sosyal medya aracılığıyla çok sayıda mesaj paylaşımı yapıyor. Sık sık Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getiren kule, bordo mavili formayı giymeye devam etmek istediğini birkaç kez açıkladı.

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Böylece takıma 28 puanlık katkı yaptı. Nijeryalı forvet, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen final maçı ile Karagümrük ile oynanan 4-0'lık rövanş maçında 1'er gol attı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Trabzonspor Kulübü de dün yaptığı paylaşımda golcü oyuncunun doğum gününü kutladı. Paylaşımda "Bugün 30 numaralı oyuncumuz Paul Onuachu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Onuachu" ifadelerine yer verildi.

SANA GÖSTERECEĞİM

Takımdaki durumu merakla beklenen Onuachu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Onuachu, çantalarıyla çekinildiği fotoğrafı, "Her şeyin en iyisini yapıyorum. Bana hangi kartları verdiğin önemli değil. Tanrının beni neden oyunda tuttuğunu sana göstereceğim" notuyla paylaştı.

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