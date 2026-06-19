CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya!

Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasının üçüncü karşılaşmasında Almanya ile mücadele edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 10:04
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye, organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım, Almanya'ya en son 2020'de yenildi.

F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor!
Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Kaçırılan CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: 7 şüpheli gözaltında! Görüntülere A Haber ulaştı: 3 şüpheli araca böyle bindirdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Emirhan hamlesi!
Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den savunmaya dev hamle F.Bahçe'den savunmaya dev hamle 10:38
Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi! Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi! 10:11
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya! Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya! 09:59
F.Bahçe'de Tadic sürprizi! Kartal bizzat görüştü F.Bahçe'de Tadic sürprizi! Kartal bizzat görüştü 09:05
G.Saray'dan genç yıldıza kanca! G.Saray'dan genç yıldıza kanca! 08:43
F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor! F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor! 08:08
Daha Eski
Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini İspanya'da buldu! Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini İspanya'da buldu! 01:37
Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Mauro Icardi'ye sürpriz talip! 01:37
Montella'ya doğum günü sürprizi Montella'ya doğum günü sürprizi 03:52
Montella'ya doğum günü sürprizi Montella'ya doğum günü sürprizi 03:53
Bizim Çocuklar Paraguay maçına hazır Bizim Çocuklar Paraguay maçına hazır 05:03
Kaan Ayhan: Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz Kaan Ayhan: Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz 05:05