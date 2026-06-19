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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi! Yeni adresi ve bonservisi...

Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi! Yeni adresi ve bonservisi...

Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi geldi. Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Kolombiyalı stoper için Brezilya'dan gelen haber sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 10:12
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları kapsamında Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetime sunduğu rapor doğrultusunda kadro şekillenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, transfer edilmesini istediği oyuncuların yanı sıra yolların ayrılmasını düşündüğü isimleri de belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen futbolcular arasında Carlos Cuesta'nın öne çıktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunmacı için Brezilya'dan sevindirici haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Geride kalan sezonu Vasco da Gama'da kiralık olarak geçiren Cuesta'nın performansından memnun kalan Brezilya ekibi, oyuncunun sözleşmesini aralık ayına kadar uzatma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Ayrıca Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın kontratında yer alan 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Bu gelişme, yeni sezon kadro planlamasında Cuesta'yı düşünmeyen Galatasaray yönetiminin elini rahatlatırken, sarı-kırmızılıların oyuncuyla kalıcı olarak yollarını ayırmasına da önemli ölçüde katkı sağlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

Sarı kırmızılılar Kolombiyalı stoperin bonservisine 8 milyon Euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi!

27 yaşındaki savunmacı Galatasaray formasıyla sadece 9 maçta süre alabildi.

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