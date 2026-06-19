Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi! Yeni adresi ve bonservisi...
Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi geldi. Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Kolombiyalı stoper için Brezilya'dan gelen haber sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 10:12
Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen futbolcular arasında Carlos Cuesta'nın öne çıktığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunmacı için Brezilya'dan sevindirici haber geldi.
Geride kalan sezonu Vasco da Gama'da kiralık olarak geçiren Cuesta'nın performansından memnun kalan Brezilya ekibi, oyuncunun sözleşmesini aralık ayına kadar uzatma kararı aldı.
Ayrıca Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın kontratında yer alan 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı belirtildi.
Bu gelişme, yeni sezon kadro planlamasında Cuesta'yı düşünmeyen Galatasaray yönetiminin elini rahatlatırken, sarı-kırmızılıların oyuncuyla kalıcı olarak yollarını ayırmasına da önemli ölçüde katkı sağlayacak.
Sarı kırmızılılar Kolombiyalı stoperin bonservisine 8 milyon Euro ödemişti.
27 yaşındaki savunmacı Galatasaray formasıyla sadece 9 maçta süre alabildi.
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