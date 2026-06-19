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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Yeni sezon öncesi Günay Güvenç ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılar, tecrübeli kalecinin yerini 19'luk file bekçisiyle dolduracak. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 11:43
Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Gelecek sezon üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele verecek olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle adından sıkça söz ettirmek istiyor.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Yönetim, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle hamlelerini bu kurala göre gerçekleştirecek.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Çok sayıda bölgeye takviye yapması beklenen Galatasaray'da önceliklerden biri de kaleci transferi...

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi Günay Güvenç ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Deneyimli kaleciye Süper Lig'den taliplerin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Günay Güvenç'in ayrılığı sonrası Uğurcan Çakır'a alternatif olacak bir kaleci takviyesi yapması beklenen Cimbom, aradığı ismi 2. Lig'de buldu.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

KEREM MATIŞLI HAMLESİ

Galatasaray, Bursaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı'yı gündemine aldı.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik bir araya gelirken ikilinin transfer konusunu da gündeme aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi

Başkan Dursun Özbek'in, yeşil-beyazlı ekibin genç kalecisi için temaslarda bulunduğu ve resmen istediği öğrenildi.

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