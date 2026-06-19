Galatasaray'a 19'luk kaleci! Dursun Özbek resmen istedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Yeni sezon öncesi Günay Güvenç ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılar, tecrübeli kalecinin yerini 19'luk file bekçisiyle dolduracak. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 11:43
Çok sayıda bölgeye takviye yapması beklenen Galatasaray'da önceliklerden biri de kaleci transferi...
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi Günay Güvenç ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Deneyimli kaleciye Süper Lig'den taliplerin olduğu öğrenildi.
Günay Güvenç'in ayrılığı sonrası Uğurcan Çakır'a alternatif olacak bir kaleci takviyesi yapması beklenen Cimbom, aradığı ismi 2. Lig'de buldu.
KEREM MATIŞLI HAMLESİ
Galatasaray, Bursaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı'yı gündemine aldı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik bir araya gelirken ikilinin transfer konusunu da gündeme aldığı ortaya çıktı.
Başkan Dursun Özbek'in, yeşil-beyazlı ekibin genç kalecisi için temaslarda bulunduğu ve resmen istediği öğrenildi.
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