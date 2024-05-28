Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine dünya yıldızlarına gözünü dikti. İspanyol basını, teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği 3 dünya yıldızını duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Cimbom, şampiyonluk coşkusunu pazartesi günü RAMS Park'ta gerçekleştirdiği görkemli organizasyonla yaşadı.
Aslan, hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kaldırarak çifte kupayı müzesine götürdü.
Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, hız kesmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan sarı-kırmızılılar, eşleşeceği rakibini geçerek gruplara kalmak istiyor.
Devler Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 3 dünya yıldızını duyurdu.
İLKAY, VARANE VE CASEMIRO LİSTEDE
Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan, Raphael Varane ve Casemiro'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde teknik direktör Okan Buruk'un bu 3 futbolcuyu takıma görmek istediği ifade edildi.
Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan, sezon başında transfer olduğu Barcelona ile çıktığı 51 maçta 5 gol ve 14 asist kaydetti.
Manchester United forması giyen Raphael Varane ise süre bulduğu 32 maçta 1 gol attı.
Varane gibi Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Casemiro ise oynadığı 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir katkı verdi.
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