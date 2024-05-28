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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine dünya yıldızlarına gözünü dikti. İspanyol basını, teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği 3 dünya yıldızını duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 18:42
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu, geçtiğimiz pazar günü oynanan maçlarla sona erdi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek sezonu 102 puanla tamamlayarak şampiyon oldu.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Cimbom, şampiyonluk coşkusunu pazartesi günü RAMS Park'ta gerçekleştirdiği görkemli organizasyonla yaşadı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Aslan, hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kaldırarak çifte kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, hız kesmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan sarı-kırmızılılar, eşleşeceği rakibini geçerek gruplara kalmak istiyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Devler Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 3 dünya yıldızını duyurdu.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

İLKAY, VARANE VE CASEMIRO LİSTEDE

Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan, Raphael Varane ve Casemiro'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Haberde teknik direktör Okan Buruk'un bu 3 futbolcuyu takıma görmek istediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan, sezon başında transfer olduğu Barcelona ile çıktığı 51 maçta 5 gol ve 14 asist kaydetti.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Manchester United forması giyen Raphael Varane ise süre bulduğu 32 maçta 1 gol attı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 3 dünya yıldızı birden

Varane gibi Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Casemiro ise oynadığı 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir katkı verdi.

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