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Beşiktaş'ta Samet Aybaba transferde startı verdi! Listede 2 isim var...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları için Samet Aybaba ve ekibi hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, teknik direktör konusuyla bizzat ilgilenirken özellikle yerli havuzu için Aybaba çalışmalarına hız verdi. İşte Beşiktaş'ın gündemine yer alan 2 futbolcu ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:10
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Beşiktaş'ta Samet Aybaba transferde startı verdi! Listede 2 isim var...

2023-2024 sezonunda Türkiye Kupasını kazanan, Trendyol Süper Lig'i 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer startı verildi.

Beşiktaş'ta Samet Aybaba transferde startı verdi! Listede 2 isim var...

Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba özellikle yerli futbolcu konusunda girişimlere başladı.

Beşiktaş'ta Samet Aybaba transferde startı verdi! Listede 2 isim var...

Beşiktaş'ın listesinde Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan ve Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın bulunuyor.

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