Beşiktaş'ta Samet Aybaba transferde startı verdi! Listede 2 isim var...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları için Samet Aybaba ve ekibi hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, teknik direktör konusuyla bizzat ilgilenirken özellikle yerli havuzu için Aybaba çalışmalarına hız verdi. İşte Beşiktaş'ın gündemine yer alan 2 futbolcu ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ...
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Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba özellikle yerli futbolcu konusunda girişimlere başladı.
Beşiktaş'ın listesinde Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan ve Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın bulunuyor.
Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 37 maçta görev aldı ve bu maçlarda 2 gol, 1 asist üretti.
Akdeniz ekibi Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ise 35 maçta 13 gol, 7 asist üretti.
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