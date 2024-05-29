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Galatasaray'da başkan Özbek ve kurulları mazbatalarını aldı

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:07
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Galatasaray'da başkan Özbek ve kurulları mazbatalarını aldı

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Galatasaray'da 25 Mayıs Cumartesi günü yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında Dursun Özbek, 3 bin 343 oy olarak sarı-kırmızılı kulübün 92. dönemdeki başkanı olmuştu. Başkan Özbek ve seçilen kurullar, RAMS Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Seçim divan başkanı Hikmet Koyuncuoğlu; yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerine mazbatalarını takdim etti.

Galatasaray kültürüne uygun bir seçim gerçekleştirdiklerini belirten Hikmet Koyuncuoğlu, "Hafta sonu iki önemli sınav verdik. İkisinden de alnımızın akıyla çıktık. Galatasaray'ın geleneğine, kültürüne ve demokrasisine uygun bir seçim gerçekleştirdik. Pazar günü gerekeni yaptık. Galatasaraylılar olarak bundan sonra başta başkan ve tüm kurlularının yanına olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Mazbata törenin ardından başkan Özbek ve tüm kurul üyeleri, basın mensuplarına poz verdi.

Galatasaray'ın yeni yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu şöyle:

BAŞKAN: Dursun Aydın Özbek

YÖNETİM KURULU (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Süleyman Demircan

YÖNETİM KURULU (YEDEK): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

DENETİM KURULU (ASİL): Ömer Çirkin, Hasan Can Külahçıoğlu, Fabrizio Casaretto,

DENETİM KURULU (YEDEK): Gül Rengin Günay Demir, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

SİCİL KURULU (ASİL): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

SİCİL KURULU (YEDEK): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli,

DİSİPLİN KURULU (ASİL): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

DİSİPLİN KURULU (YEDEK): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın

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