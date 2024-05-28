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Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Hedefindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da peş peşe yaşanacak. Leonardo Bonucci ve Joshua King ile yollarını ayıran Kanarya'da 5 futbolcuya daha veda edilecek. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 18:19
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Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonununda 99 puanla ikinci sırada yer alarak ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon yapılanmaları ise başkanlık seçimine endeksli olacak. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs tarihlerinde saat 10.00'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul 8-9 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak. Kanarya'da bütün yeni dönem planlarının da kongrenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

YENİ HOCA BELLİ OLACAK!
Aziz Yıldırım başkan seçilirse dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Yıldırım, Mourinho'nun ücretinin yarısını cebinden vereceğini de kaydetti.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Koç'un ise buna karşılık İsmail Kartal ile yola devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Ancak camianın tepkisine göre Koç da yeni teknik adam arayışına koyulabilir.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir diğer önemli konu da takımdan ayrılacak isimler. Bu sezon beklenenin altında kalan isimlere birer birer veda edilecek.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

BONUCCI EMEKLİ OLDU!
Sarı-lacivertlilerin devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı Leonardo Bonucci, profesyonel kariyerini noktaladı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

İtalyan savunmacı, İstanbulspor maçında kariyerinin son resmi karşılaşmasına çıktı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

KING VEDA ETTİ!
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Joshua King de takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma ve taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

5 AYRILIK DAHA!
Kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe'de 5 isimle daha yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Yeni Asır'ın haberine göre; Performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Krunic, Serdar Dursun, Kent ve Serdar Aziz'e veda edilecek.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA YOLCUSU!
Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun da Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha

Ferdi'yi takip eden dev kulüplerin Euro 2024 öncesinde harekete geçmek istediği öğrenildi.

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