Fenerbahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık daha
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Hedefindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da peş peşe yaşanacak. Leonardo Bonucci ve Joshua King ile yollarını ayıran Kanarya'da 5 futbolcuya daha veda edilecek. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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YENİ HOCA BELLİ OLACAK!
Aziz Yıldırım başkan seçilirse dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı.
Yıldırım, Mourinho'nun ücretinin yarısını cebinden vereceğini de kaydetti.
Koç'un ise buna karşılık İsmail Kartal ile yola devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Ancak camianın tepkisine göre Koç da yeni teknik adam arayışına koyulabilir.
Fenerbahçe'de bir diğer önemli konu da takımdan ayrılacak isimler. Bu sezon beklenenin altında kalan isimlere birer birer veda edilecek.
BONUCCI EMEKLİ OLDU!
Sarı-lacivertlilerin devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı Leonardo Bonucci, profesyonel kariyerini noktaladı.
İtalyan savunmacı, İstanbulspor maçında kariyerinin son resmi karşılaşmasına çıktı.
KING VEDA ETTİ!
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Joshua King de takımdan ayrıldı.
32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma ve taraftarlara veda etti.
5 AYRILIK DAHA!
Kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe'de 5 isimle daha yollar ayrılacak.
Yeni Asır'ın haberine göre; Performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Krunic, Serdar Dursun, Kent ve Serdar Aziz'e veda edilecek.
FERDİ KADIOĞLU AVRUPA YOLCUSU!
Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun da Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.
Ferdi'yi takip eden dev kulüplerin Euro 2024 öncesinde harekete geçmek istediği öğrenildi.
F.Bahçe'de kadro yapılanması önümüzdeki dönemde gündemi oldukça meşgul edecek.
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