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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu kadro raporu!

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu kadro raporu!

Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra tekrar başkan seçilmesi sonrası takımın başına getirdiği İsmail Kartal kapsamlı bir kadro raporu hazırladı. Sarı lacivertli ekibin yeni patronu olan Kartal raporunda kadronun kaliteli ancak mimarisinin yanlış olduğunu belirterek transfer istediği bölgeleri yönetimle paylaştı. İşte Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu kadro raporunun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal göreve gelir gelmez bir rapor hazırladı ve yönetime sundu.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

Takvim'in haberine göre, tecrübeli teknik adam hazırladığı raporda mevcut kadronun kaliteli ancak mimarisinin yanlış olduğunu, şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için de bazı adımların atılması gerektiğini ifade etti.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

İşte Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu kadro raporunun detayları...

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

1 - KADRO KALİTELİ AMA MİMARİSİ YANLIŞ

İsmail Kartal!a göre kadro kaliteli isimlerden oluşuyor ama bazı bölgelerde yığılmalar var.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

2 - ÜST SEVIYE SET OYUNU IÇIN ELDE UYGUN PROFILLER YOK

Kartal'ın oyun sistemine göre mevcut kadroda set oyununu oynayacak oyuncu yok. Bu ihtiyaç da transferle giderilecek.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

3 - SAVUNMANIN ORTASINA TAKVİYE ŞART

Milan Skriniar'ın yanına en az onun kadar kaliteli bir stoper takviyesi gerekli.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

4 - TOPLA İLİŞKİSİ İYİ, TAKIMI HÜCUMA ÇIKARACAK BİR SOL BEK ALINMALI

Fenerbahçe, Archie Brown'un yerine bu bölgeye Mauro Junior'u düşünüyor. İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncuyu çok istiyor.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

5 - ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜ OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR

Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu bakılıyor. Mevcut kadroda hem savunma hem de hücuma iyi geçiş yapabilen orta saha olmadığı düşünülüyor.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

6 - BİZİ 3. BÖLGEDE TUTACAK SKORER ÜST SEVİYEDE BİR KANAT OYUNCUSU ALMALIYIZ

Tadic tarzında skor yükünü de çekebilecek ve topu ayağında tutan bir kanat oyuncusu istiyor.

İşte İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu rapor!

7 - 25-30 GOL BANDINDA GOL ATACAK 9 NUMARAYA İHTİYAÇ VAR

Vedat Muriç dışında marka bir golcü alınmalı. Sörloth gibi kendini ispat etmiş bir golcü transfer etmeliyiz.

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