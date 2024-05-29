TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi halinde Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu transfer edeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yıldırım, başkan seçilmesi halinde Belçikalı yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmek için kolları sıvadı.
Başkanlığa yenide aday olan Aziz Yıldırım, bu konuda girişimlere başladı...
Yıldırım'ın transfer için görevlendirdiği isimler Lukaku'nun temsilciyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Belçikalı golcü için tüm imkanlar seferber edilecek.
Belçikalı gelmesi halinde ise; Edin Dzeko'yla yollar ayrılacak.
Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Lukaku, 47 maçta görev yaptı.
Belçikalı forvet, 21 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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