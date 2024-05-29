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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi halinde Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu transfer edeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçim öncesinde başkan adayları şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Mevcut başkan Ali Koç, çok önemli isimleri kadroya katacağını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Aziz Yıldırım ise; dünya çapında ses getirecek oyunculara yöneldi. Bunlardan biri de Romelu Lukaku...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Yıldırım, başkan seçilmesi halinde Belçikalı yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Başkanlığa yenide aday olan Aziz Yıldırım, bu konuda girişimlere başladı...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Yıldırım'ın transfer için görevlendirdiği isimler Lukaku'nun temsilciyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Belçikalı golcü için tüm imkanlar seferber edilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Belçikalı gelmesi halinde ise; Edin Dzeko'yla yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku harekatı! İlk görüşme yapıldı

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Lukaku, 47 maçta görev yaptı.

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