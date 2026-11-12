A Milli Takımımız A Ligi'nden düşecek mi? İşte Milli Takımımızın ligde kalma ihtimalleri

Ay-yıldızlılarımızın bu senaryoda play-off'a ulaşabilmesi için diğer gruplardan en az iki sonuncunun da puan alamaması ve Milli Takımımızdan daha kötü averaja sahip olması gerekecek. İki takımın berabere kalması halinde puanları 4'e yükselecek. Bu durumda A4'ün sonuncusu, en fazla 3 puana ulaşabilecek Milli Takımımızın önünde yer alacak. Ancak karşılaşmada kaybeden tarafın son maçını da mağlubiyetle tamamlaması halinde grup sonuncusu 3 puanda kalabilir. Ay-yıldızlılarımızın Fransa'yı yenmesi durumunda böyle bir rakiple averaj yarışına girme ihtimalimiz doğacak.