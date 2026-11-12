A Milli Takımımız A Ligi'nden düşecek mi? İşte Milli Takımımızın ligde kalma ihtimalleri
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Gruptaki beşinci maçından da puansız ayrılan ay-yıldızlılarımız, son sırayı garantiledi. Ancak Milli Takımımızın A Ligi'nde kalma ihtimali henüz sona ermedi. Millilerimizin kaderini Fransa karşılaşmasının yanı sıra diğer gruplardaki Sırbistan, Çekya, Norveç ve Galler'in alacağı sonuçlar belirleyecek. İşte Türkiye'mizin A Ligi'nde kalmasını sağlayabilecek tüm senaryolar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 21:53 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 22:10
Dört grubun sonuncuları arasında en kötü iki takım B Ligi'ne gerilerken, en iyi iki grup sonuncusu B Ligi ikincileriyle play-off oynama hakkı kazanacak. Dolayısıyla Milli Takımımızın A Ligi'nde kalabilmesi için öncelikle dört grup dördüncüsü arasında ilk ikiye girmesi, ardından play-off'u kazanması gerekiyor.
Türkiye'mizin A Ligi'nde kalması için ne gerekiyor?
Milli Takımımızın son hafta Fransa'yı mağlup etmesi, play-off umutlarımızı güçlendirecek. Ay-yıldızlılarımızın 3 puanla tamamlayacağı grup aşamasında özellikle Sırbistan ve Çekya'nın alacağı sonuçlar belirleyici olacak.
Sırbistan ve Çekya'nın kalan karşılaşmalarından galibiyet çıkaramaması durumunda iki ekip en fazla 2 puana ulaşabilecek. Milli Takımımız ise Fransa'yı yenmesi halinde 3 puanla bu iki takımın önüne geçecek ve A/B Ligi play-off'una katılmayı garantileyecek.
Bu senaryonun gerçekleşmesi için Sırbistan'ın Almanya ve Yunanistan, Çekya'nın ise İspanya ve Hırvatistan karşısında kazanamaması gerekiyor.
Averaj hesapları da kritik önem taşıyor
Sırbistan veya Çekya'nın kalan maçlarından birini kazanması halinde Milli Takımımızın işi zorlaşacak. Bu durumda 3 puanda eşitlenen grup sonuncularının sıralamasında averaj ve diğer eşitlik kriterleri önem kazanacak.
Belçika yenilgisiyle averajı -10'a gerileyen ay-yıldızlılarımız, Fransa'yı tek farklı mağlup ederse -9, iki farklı mağlup ederse -8 averajla grup aşamasını tamamlayacak.
Bu nedenle Fransa karşısında alacağımız galibiyetin farklı olması, diğer gruplardaki rakiplerle yapılacak sıralama karşılaştırmasında Milli Takımımıza avantaj sağlayabilecek.
Fransa ile beraberlik de yeterli olabilir
A Milli Futbol Takımımızın Fransa karşısında beraberlik alması halinde puanını 1'e yükseltmesi, belirli şartlarla play-off'a katılmamızı sağlayabilir.
Bunun için Sırbistan ve Çekya'nın kalan iki maçını da kaybetmesi gerekiyor. Böylece iki ülke de 0 puanda kalırken Milli Takımımız 1 puanla rakiplerini geride bırakacak.
Sırbistan veya Çekya'nın beraberlik alması durumunda ise genel averaj hesabı önem kazanacak.
Bütün maçlarımızı kaybedersek ne olacak?
Milli Takımımızın Fransa karşısından da mağlubiyetle ayrılarak grup aşamasını 0 puanla tamamlaması, doğrudan küme düşmemizin kesinleştiği anlamına gelmeyebilir.
Ay-yıldızlılarımızın bu senaryoda play-off'a ulaşabilmesi için diğer gruplardan en az iki sonuncunun da puan alamaması ve Milli Takımımızdan daha kötü averaja sahip olması gerekecek. İki takımın berabere kalması halinde puanları 4'e yükselecek. Bu durumda A4'ün sonuncusu, en fazla 3 puana ulaşabilecek Milli Takımımızın önünde yer alacak. Ancak karşılaşmada kaybeden tarafın son maçını da mağlubiyetle tamamlaması halinde grup sonuncusu 3 puanda kalabilir. Ay-yıldızlılarımızın Fransa'yı yenmesi durumunda böyle bir rakiple averaj yarışına girme ihtimalimiz doğacak.
Milli Takımımızın kaderi 17 Kasım'da belli olacak
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son karşılaşmasında 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sırbistan'ın Almanya ve Yunanistan, Çekya'nın İspanya ve Hırvatistan, Norveç ile Galler'in ise kendi gruplarındaki rakiplerine karşı alacağı sonuçlar, ay-yıldızlılarımızın A Ligi'nde kalma umutlarını doğrudan etkileyecek.
Belçika karşısında aldığımız 2-1'lik mağlubiyetin ardından Milli Takımımızın grup sonunculuğu kesinleşse de A Ligi'ne veda edip etmeyeceğimiz henüz belli olmadı. Ay-yıldızlılarımız, diğer gruplardaki sonuçların da yardımıyla play-off biletini almayı ve bu eşleşmeyi kazanarak A Ligi'ndeki yerimizi korumayı hedefleyecek.
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