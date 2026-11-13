İngiltere Premier Lig başta olmak üzere dev kulüplerin yakın markajındaki Archie Brown'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı tetikte olan Fenerbahçe, yol haritasını belirledi.

2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro'ya transfer edilen başarılı sol bek için sarı-lacivertliler 30 milyon euro talep ediyor.