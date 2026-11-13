Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek
Fenerbahçe, olası bir ayrılıkta Archie Brown'ın yerine getirilecek ismi belirledi. Sarı-lacivertliler, aradığı ismi Güney Amerika'da bulurken Brezilyalı oyuncunun golcü kimliği dikkat çekti. İşte Kadıköy ekibinin aday listesinin en üst sırasına yazdığı o isim...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 10:01
Öte yandan Kadıköy ekibi, Archie Brown'a veda ihtimaline karşı 24 yaşındaki oyuncunun yerine geçecek ismi Güney Amerika'da buldu.
Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Luciano Juba'yı listesinin üst sıralarına yazdı.
Sarı-lacivertli scoutların, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.
GOLCÜ KİMLİĞİ ÖN PLANDA
Juba, bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmada 11 defa topu filelerle buluştururken 2 kez de golü getiren pası kaydetti.
ANCELOTTI'NİN GÖZÜNE GİRDİ
Juba'nın son sezonlarda çizdiği başarılı grafik, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın genişletilmiş Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini de sağladı.
Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown için resmi bir teklif alınır alınmaz Juba'yı kadrosuna katmak üzere görüşmelere başlayacak.
PİYASA DEĞERİ
Mevcut piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Luciano Juba'nın Bahia ile olan sözleşmesi Aralık 2029'da sona erecek.
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