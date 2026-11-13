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Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

Fenerbahçe, olası bir ayrılıkta Archie Brown'ın yerine getirilecek ismi belirledi. Sarı-lacivertliler, aradığı ismi Güney Amerika'da bulurken Brezilyalı oyuncunun golcü kimliği dikkat çekti. İşte Kadıköy ekibinin aday listesinin en üst sırasına yazdığı o isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 10:01
Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

İngiltere Premier Lig başta olmak üzere dev kulüplerin yakın markajındaki Archie Brown'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı tetikte olan Fenerbahçe, yol haritasını belirledi.

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Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro'ya transfer edilen başarılı sol bek için sarı-lacivertliler 30 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

Bu rakamın İngiliz kulüplerini vazgeçirmesi beklenmezken, transfer pazarında yakın zamanda hareketli günlerin kapıda olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

Öte yandan Kadıköy ekibi, Archie Brown'a veda ihtimaline karşı 24 yaşındaki oyuncunun yerine geçecek ismi Güney Amerika'da buldu.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Luciano Juba'yı listesinin üst sıralarına yazdı.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

Sarı-lacivertli scoutların, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

GOLCÜ KİMLİĞİ ÖN PLANDA

Juba, bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmada 11 defa topu filelerle buluştururken 2 kez de golü getiren pası kaydetti.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

ANCELOTTI'NİN GÖZÜNE GİRDİ

Juba'nın son sezonlarda çizdiği başarılı grafik, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın genişletilmiş Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini de sağladı.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown için resmi bir teklif alınır alınmaz Juba'yı kadrosuna katmak üzere görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'ye gol makinesi sol bek! Archie Brown'ın yerine gelecek

PİYASA DEĞERİ

Mevcut piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Luciano Juba'nın Bahia ile olan sözleşmesi Aralık 2029'da sona erecek.

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