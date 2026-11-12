Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi
Ara transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin radarına Corinthians forması giyen Breno Bidon girdi. Daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu için sarı-lacivertlilerin özel gözlemci gönderdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 14:33
BIDON TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ ERTELEDİ
Genç orta sahanın önceliğinin Corinthians olduğu ve takımının ligdeki zor durumdan çıkmasına yardımcı olmak istediği aktarıldı. Bidon'un geleceğiyle ilgili kararını sezonun son bölümünün ardından vermesi bekleniyor.
FENERBAHÇE DERBİDE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuya ilgisinin yeni olmadığı ortaya çıktı. Agencia RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında oynanan Sao Paulo derbisinde Bidon'u izlemek üzere Brezilya'ya gözlemci gönderdi.
Fenerbahçe'nin genç futbolcunun performansını ve oyun özelliklerini yakından değerlendirdiği, bu incelemelerin ardından transfer konusunda karar vereceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Breno Bidon, daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Siyah-beyazlıların eylül ayında oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve 18 milyon euroluk teklif yapabileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.
Ancak resmi teklifin gecikmesi ve transfer döneminin kapanışının yaklaşması nedeniyle oyuncunun temsilcilerinin görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO!
Corinthians altyapısından yetişen Breno Bidon'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğu belirtiliyor. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Corinthians'ın transfer görüşmelerinde aceleci davranması beklenmiyor
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer planlamasında Breno Bidon için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
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