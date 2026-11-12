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Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Ara transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin radarına Corinthians forması giyen Breno Bidon girdi. Daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu için sarı-lacivertlilerin özel gözlemci gönderdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 14:33
Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen genç orta saha Breno Bidon'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında kadrosuna katmayı değerlendirdiği 20 yaşındaki futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

ESPN'den Felipe Silva'nın haberine göre Fenerbahçe, Corinthians'ın önemli oyuncularından biri olan Bidon'un transfer şartlarını araştırmaya başladı. Sarı-lacivertliler olası bir transfer hamlesi üzerinde dururken henüz resmi görüşmelere başlamadı.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

BIDON TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ ERTELEDİ

Breno Bidon ve temsilcilerinin, Corinthians'ın Brezilya Ligi'ndeki mücadelesi devam ederken kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmeme kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Genç orta sahanın önceliğinin Corinthians olduğu ve takımının ligdeki zor durumdan çıkmasına yardımcı olmak istediği aktarıldı. Bidon'un geleceğiyle ilgili kararını sezonun son bölümünün ardından vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

FENERBAHÇE DERBİDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuya ilgisinin yeni olmadığı ortaya çıktı. Agencia RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında oynanan Sao Paulo derbisinde Bidon'u izlemek üzere Brezilya'ya gözlemci gönderdi.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun performansını ve oyun özelliklerini yakından değerlendirdiği, bu incelemelerin ardından transfer konusunda karar vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Breno Bidon, daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Siyah-beyazlıların eylül ayında oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve 18 milyon euroluk teklif yapabileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Ancak resmi teklifin gecikmesi ve transfer döneminin kapanışının yaklaşması nedeniyle oyuncunun temsilcilerinin görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO!

Corinthians altyapısından yetişen Breno Bidon'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Genç futbolcunun yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğu belirtiliyor. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Corinthians'ın transfer görüşmelerinde aceleci davranması beklenmiyor

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer planlamasında Breno Bidon için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Fenerbahçe'de Breno Bidon sesleri! Beşiktaş'ın listesindeydi

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