Ozan Kabak A Milli Takım kampından ayrıldı!

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı." ifadelerine yer verildi.
UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı.
— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 13, 2026