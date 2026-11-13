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Ozan Kabak A Milli Takım kampından ayrıldı!

A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, izin alarak kamptan ayrıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 10:36
Ozan Kabak A Milli Takım kampından ayrıldı!

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı.

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