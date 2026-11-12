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Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Gabriel Sara için Premier Lig kulüplerinin devreye girdiği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların olası bir satış için belirlediği bonservis beklentisi de netleşti. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 13:47
Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşanıyor.

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Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken takımdaki bazı isimlere de Avrupa'dan ilgi artıyor.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin, sarı-kırmızılı oyuncuyla ilgilendikleri belirtildi.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın aynı futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

İngiliz ekibinin, Youri Tielemans'ın ayrılığı sonrası olası bir alternatif olarak değerlendirdiği isim için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Newcastle United ve Everton'ın da orta sahalarını güçlendirmek için transfer seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

O İSİM GABRIEL SARA

Dört Premier Lig ekibinin gündemindeki Galatasaraylı futbolcunun Gabriel Sara olduğu ortaya çıktı.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

TEAMTalk'un haberine göre Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için 40 milyon eurodan başlayan teklifleri dinlemeye hazır.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Bununla birlikte, Galatasaray'a yakın olan bazı isimlerin, oyuncu için 30 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda da sarı-kırmızılıların oyuncuyu bırakmaya sıcak bakabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

Daha önce Norwich City formasıyla İngiltere'de mücadele eden Brezilyalı futbolcunun bu deneyiminin de Emery açısından önemli bir avantaj olduğu kaydedildi.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

SÖZLEŞMESİ

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Sara'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli

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