Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli
Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Gabriel Sara için Premier Lig kulüplerinin devreye girdiği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların olası bir satış için belirlediği bonservis beklentisi de netleşti. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 13:47
Orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın aynı futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İngiliz ekibinin, Youri Tielemans'ın ayrılığı sonrası olası bir alternatif olarak değerlendirdiği isim için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.
Newcastle United ve Everton'ın da orta sahalarını güçlendirmek için transfer seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.
O İSİM GABRIEL SARA
Dört Premier Lig ekibinin gündemindeki Galatasaraylı futbolcunun Gabriel Sara olduğu ortaya çıktı.
TEAMTalk'un haberine göre Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için 40 milyon eurodan başlayan teklifleri dinlemeye hazır.
Bununla birlikte, Galatasaray'a yakın olan bazı isimlerin, oyuncu için 30 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda da sarı-kırmızılıların oyuncuyu bırakmaya sıcak bakabileceğini ifade ettiği öğrenildi.
Daha önce Norwich City formasıyla İngiltere'de mücadele eden Brezilyalı futbolcunun bu deneyiminin de Emery açısından önemli bir avantaj olduğu kaydedildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ
Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Sara'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
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