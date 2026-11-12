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Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Juventus'a yakınlığıyla tanınan spor danışmanı Nicola Penta, İtalyan devinin Victor Osimhen ile yakından ilgilendiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Penta, Torino ekibinin Nijeryalı yıldız için yapmayı planladığı transfer teklifini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 16:04
Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinden Juventus'un gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

İtalyan ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna bir santrfor katmak istediği belirtilirken, Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta'dan dikkat çeken bir transfer önerisi geldi.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Tuttomercatoweb radyosuna konuşan Nicola Penta, Juventus'un eski günlerine dönmek istiyorsa Victor Osimhen gibi üst düzey bir golcüye yatırım yapması gerektiğini savundu.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

İtalyan futbol adamı, siyah-beyazlıların ocak ayında transfer bütçesinin tamamını Nijeryalı yıldız için kullanabileceğini dile getirdi.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

"TÜM PARAYI OSIMHEN'E HARCADIM"

Juventus'un ocak ayındaki önceliğinin bir santrfor transferi olduğunu belirten Penta, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat ve taksitleri içeren bir teklif yapılabileceğini ifade etti.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Penta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrfor olduğu açık. Ben ocak ayında tüm parayı, belki de Juventus'a gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir."

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

KOLO MUANI'Yİ ELEŞTİRDİ

Nicola Penta, Juventus'un hücum hattındaki alternatiflerinden Randal Kolo Muani hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Fransız futbolcunun Osimhen tarzında bir santrfor olmadığını savunan Penta, oyuncunun gol yollarındaki performansına yönelik eleştirilerde bulundu.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Penta, "Bugün Juventus gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Şu anda tamamen kafası karışmış durumda." dedi.

Juventus'ta hedef Victor Osimhen! İşte İtalyan devinin transfer planı

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