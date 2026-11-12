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Enfes frikik golü sonrası dış basından Arda Güler'e Messi benzetmesi!

UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Belçika'yı konuk eden A Milli Takım'da Arda Güler attığı harika frikik golüyle ayakta alkışlandı. Arda'nın bu golü yabancı basında da çok konuşuldu. İşte milli yıldız için atılan manşetler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 23:32
Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler Türkiye formasıyla parlıyor: Messi'nin 2019'daki golünü hatırlatan frikik. (Marca)

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Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler'den Türkiye'yi öne geçiren, Messi'yi hatırlatan muhteşem frikik golü! Topu doğrudan doksana gönderdi. (Eurosport)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler'in muhteşem golü Messi'yi hatırlattı! (Sport1)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Süper Güler'in attığı muhteşem frikik golü Türkiye'ye yetmedi. (AS)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler'den Belçika ağlarına olağanüstü frikik golü. (Foot Mercato)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler'den inanılmaz frikik golü! Türk yıldız, çok uzakta olmasına rağmen sol ayakla harika bir vuruşla topu Lammens'in sağından 90'a yolladı. (L'Equipe)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler'den Belçika'ya karşı dünya dışı bir gol! (A Bola)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler'den Belçika kalesine neredeyse orta saha çizgisinden mucize bir gol! (Goal)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Arda Güler, çarpıcı frikik golüyle dünyayı kendine hayran bıraktı! (Ser)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'den Belçika'ya muhteşem frikik golü. (Sports.fr)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Güler, Kırmızı Şeytanlar'a karşı frikik ustalığını konuşturdu! (voetbalprimeur)

Enfes frikik golü sonrası Arda Güler'e Messi benzetmesi!

Real Madrid'in yıldızından Belçika'ya karşı 25 metreden muhteşem frikik golü! (tportal)

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