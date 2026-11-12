Enfes frikik golü sonrası dış basından Arda Güler'e Messi benzetmesi!
UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Belçika'yı konuk eden A Milli Takım'da Arda Güler attığı harika frikik golüyle ayakta alkışlandı. Arda'nın bu golü yabancı basında da çok konuşuldu. İşte milli yıldız için atılan manşetler...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 23:32
Süper Güler'in attığı muhteşem frikik golü Türkiye'ye yetmedi. (AS)
Arda Güler'den Belçika ağlarına olağanüstü frikik golü. (Foot Mercato)
Arda Güler'den inanılmaz frikik golü! Türk yıldız, çok uzakta olmasına rağmen sol ayakla harika bir vuruşla topu Lammens'in sağından 90'a yolladı. (L'Equipe)
Arda Güler'den Belçika'ya karşı dünya dışı bir gol! (A Bola)
Arda Güler'den Belçika kalesine neredeyse orta saha çizgisinden mucize bir gol! (Goal)
Arda Güler, çarpıcı frikik golüyle dünyayı kendine hayran bıraktı! (Ser)
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'den Belçika'ya muhteşem frikik golü. (Sports.fr)
Güler, Kırmızı Şeytanlar'a karşı frikik ustalığını konuşturdu! (voetbalprimeur)
Real Madrid'in yıldızından Belçika'ya karşı 25 metreden muhteşem frikik golü! (tportal)
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