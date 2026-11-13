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Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan o oyuncu, ayrılık kararını yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan isim için Süper Lig ekiplerinin ilgisi mevcut. İşte o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 09:19
Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyet ile ilk 24 yolunda büyük bir adım atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de zirvedeki ilerleyişini sürdürüyor.

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Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Bu sezon yarıştığı her kulvarda başarılı sonuçlar almak üzere çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminin de hareketli geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Mevcut kadroya yapılacak takviyelerle birlikte sezonun ikinci yarısında da bu olumlu havanın sürdürülmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Öte yandan takımdan ayrılma ihtimali olan isimler de gün geçtikçe kesinlik kazanmaya başlıyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Son olarak sürpriz bir ismin, Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kararını ilettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

AYRILIK KARARINI İLETTİ

Kazımcan Karataş, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini kulübe bildirdi.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

23 yaşındaki sol bek, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig'de 3 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Kazımcan'ın bu 3 karşılaşmada toplamda 27 dakika forma şansı bulmuş olması dikkat çekti.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelecek olan Kazımcan için Süper Lig'den çok sayıda kulübün ilgisinin olduğu biliniyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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