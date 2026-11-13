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UEFA Uluslar Ligi'nde şölen Turkuvaz'da devam ediyor!

Klopp yönetiminde eski günlerini arayan Almanya, Sırbistan’ın konuğu olacak. 22.45’teki mücadele, A Spor’dan canlı yayınlanacak. Hollanda-Yunanistan A Haber, Slovenya-İsviçre müsabakası ise A Para ekranlarında olacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
UEFA Uluslar Ligi'nde şölen Turkuvaz'da devam ediyor!

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor.

Turnuvaya istediği gibi başlayamayan 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 3. sırada yer alan Almanya, deplasmanda Sırbistan'ın konuğu olacak. Jürgen Klopp yönetiminde eski günlerini arayan Panzerler, A Spor'da yayınlanacak müsabakada deplasmanda ilk galibiyetini arayacak.

Xavi'nin çalıştırdığı 8 puanla lider Hollanda ise evinde Yunanistan'ı konuk edecek. Devlere kafa tutan aynı puanlı Komşu da A Haber'de liderlik için sahaya çıkacak.

Gruptaki diğer mücadelede ise Slovenya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, A Para'da olacak. Tüm maçlar, saat 22.45'te başlayacak,

Turkuvaz Medya ekranlarında gün boyu futbol şöleni yaşanacak.

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçların tarih, saat ve kanalları:

13 KASIM CUMA

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER

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