UEFA Uluslar Ligi'nde şölen Turkuvaz'da devam ediyor!

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor.
Turnuvaya istediği gibi başlayamayan 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 3. sırada yer alan Almanya, deplasmanda Sırbistan'ın konuğu olacak. Jürgen Klopp yönetiminde eski günlerini arayan Panzerler, A Spor'da yayınlanacak müsabakada deplasmanda ilk galibiyetini arayacak.
Xavi'nin çalıştırdığı 8 puanla lider Hollanda ise evinde Yunanistan'ı konuk edecek. Devlere kafa tutan aynı puanlı Komşu da A Haber'de liderlik için sahaya çıkacak.
Gruptaki diğer mücadelede ise Slovenya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, A Para'da olacak. Tüm maçlar, saat 22.45'te başlayacak,
Turkuvaz Medya ekranlarında gün boyu futbol şöleni yaşanacak.
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçların tarih, saat ve kanalları:
13 KASIM CUMA
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para
14 KASIM CUMARTESİ
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A Para
15 KASIM PAZAR
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para
16 KASIM PAZARTESİ
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para
17 KASIM SALI
22.45 Galler-Portekiz / A SPOR
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A HABER