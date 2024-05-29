FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Fenerbahçe her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Kanarya'da başarısız geçen sezon taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı oluştururken gözler gelecek sezona çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde diğer yandan 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinin heyecanı yaşanıyor.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek seçimin sonucu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
Kanarya'da gelecek sezon öncesi takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi oldukça meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisi de Mert Hakan Yandaş.
Tecrübeli oyuncu sezon başında yapılan transferler nedeniyle süre bulmakta sıkıntı yaşamıştı. Mert Hakan, takımdaki yaşanan sakatlıklar sonrası süre aldığı dakikalarda oynadığı futbolla teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi haline geldi.
Özellikle Fenerbahçe'nin dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlanmıştı.
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, gözünü haziran ayında yapılacak olan genel kurula çevirdi.
Çünkü çıkacak sonuç tecrübeli oyuncunun da sarı-lacivertli kulüpteki geleceğini belirleyecek.
Eğer Ali Koç yeniden seçilirse 'komutan' lakaplı oyuncuyla yeni kontrat yapılacak.
Aziz Yıldırım seçilirse; Fenerbahçe'den ayrılacak.