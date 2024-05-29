Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Mert Hakan Yandaş. Son olarak tecrübeli futbolcunun geleceği hakkında Aziz Yıldırım'ın çok önemli bir ayrıntı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:31
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Fenerbahçe her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Kanarya'da başarısız geçen sezon taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı oluştururken gözler gelecek sezona çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinin heyecanı yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek seçimin sonucu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Kanarya'da gelecek sezon öncesi takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi oldukça meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisi de Mert Hakan Yandaş.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Tecrübeli oyuncu sezon başında yapılan transferler nedeniyle süre bulmakta sıkıntı yaşamıştı. Mert Hakan, takımdaki yaşanan sakatlıklar sonrası süre aldığı dakikalarda oynadığı futbolla teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Özellikle Fenerbahçe'nin dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, gözünü haziran ayında yapılacak olan genel kurula çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Çünkü çıkacak sonuç tecrübeli oyuncunun da sarı-lacivertli kulüpteki geleceğini belirleyecek.

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