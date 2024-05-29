FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Eğer Aziz Yıldırım seçilirse...

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek seçimin sonucu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Kanarya'da gelecek sezon öncesi takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi oldukça meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisi de Mert Hakan Yandaş.