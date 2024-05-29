TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Serdar Dursun. Son olarak futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...
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Futbolcu, Kanarya'da geride kalan sezon öncesi VavaCars Fatih Karagümrük'ün kiralık olarak yolunu tutmuştu.
Devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Futbolcu forma şansı bulduğu dakikalarda skora yaptığı katkı ile teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.
Serdar Dursun'un yeni dönemde Fenerbahçe'de olup olmayacağı ise büyük bir belirsizlik haline geldi.
Tecrübeli oyuncunun son olarak yönetimle görüştüğü ve kendisi hakkında karar verilmesini istediği öğrenildi.
Serdar Dursun, gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.
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