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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Serdar Dursun. Son olarak futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:54
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kupasız tamamlanan sezonun ardından yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Bu anlamda Kanarya'da pek çok futbolcuyla yolların da ayrılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerden birisi de 32 yaşındaki Serdar Dursun.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Futbolcu, Kanarya'da geride kalan sezon öncesi VavaCars Fatih Karagümrük'ün kiralık olarak yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Futbolcu forma şansı bulduğu dakikalarda skora yaptığı katkı ile teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Dursun sıkıntısı!

Serdar Dursun'un yeni dönemde Fenerbahçe'de olup olmayacağı ise büyük bir belirsizlik haline geldi.

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