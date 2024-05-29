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Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de 6 futbolcuya teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminin ardından futbolcularla ilgili kararlar verilecek. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:25
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Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Tarihi bir başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon gösterdikleri performansla ilk 11'in değişilmezi olan 6 futbolcu Avrupa'dan ciddi teklifler alıyor.

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Mevcut başkan Ali Koç ya da başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda kadronun iskeletini bozmak istemediği bilinirken futbolculara yapılan tekliflerin astronomik boyutlara ulaşması durumu değiştirebilir.

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

2023-2024 sezonunda 99 puan toplayarak ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de 6 futbolcu performansıyla fark yarattı.

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında tarihi bir başkanlık seçimine daha şahit olacak Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olması sonrası hızla teknik direktör kararı verilecek ve transferlere geçilecek.

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Bu süreçte Fenerbahçe'nin yapacağı transferler kadar takımdan hangi futbolcuların ayrılacağı da büyük merak konusu.

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Ali Koç da Aziz Yıldırım da her ne kadar kadronun iskeletini bozmak istemese de futbolculara yapılan teklifin astronomik rakamlara ulaşması durumu tersine çevirebilir. Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de ciddi teklif alan 6 futbolcu:

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

OSAYI SAMUEL

Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

SZYMANSKI

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