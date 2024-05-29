Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...

Bu süreçte Fenerbahçe'nin yapacağı transferler kadar takımdan hangi futbolcuların ayrılacağı da büyük merak konusu.

Ali Koç da Aziz Yıldırım da her ne kadar kadronun iskeletini bozmak istemese de futbolculara yapılan teklifin astronomik rakamlara ulaşması durumu tersine çevirebilir. Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de ciddi teklif alan 6 futbolcu: