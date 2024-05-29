Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor! 6 futbolcu...
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de 6 futbolcuya teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminin ardından futbolcularla ilgili kararlar verilecek. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Mevcut başkan Ali Koç ya da başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda kadronun iskeletini bozmak istemediği bilinirken futbolculara yapılan tekliflerin astronomik boyutlara ulaşması durumu değiştirebilir.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında tarihi bir başkanlık seçimine daha şahit olacak Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olması sonrası hızla teknik direktör kararı verilecek ve transferlere geçilecek.
Bu süreçte Fenerbahçe'nin yapacağı transferler kadar takımdan hangi futbolcuların ayrılacağı da büyük merak konusu.
Ali Koç da Aziz Yıldırım da her ne kadar kadronun iskeletini bozmak istemese de futbolculara yapılan teklifin astronomik rakamlara ulaşması durumu tersine çevirebilir. Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de ciddi teklif alan 6 futbolcu:
İRFAN CAN KAHVECİ
OSAYI SAMUEL
SZYMANSKI
OOSTERWOLDE
İSMAİL YÜKSEK
FERDİ KADIOĞLU
DİĞER