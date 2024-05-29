Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho ile cumartesi günü yüz yüze görüşeceğini duyurdu. Öte yandan Yıldırım'ın Portekizli çalıştırıcıyı İstanbul'a getireceği tarih de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini günler kala başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü Mourinho ile baş başa bir görüşme gerçekleştireceği ve Portekizli teknik adamı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Bu görüşmenin ardından ise Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu İstanbul'a getirme planı olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Takvim'in haberine göre; eski başkan Yıldırım'ın seçimden birkaç gün önce 5-6 Haziran gibi Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getirip anlaştığını açıklayacağı kulislerde görüşülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

KİMİ İSTERSE ONU ALACAĞIZ

Aziz Yıldırım bu hamleyle seçim öncesinde gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Bu arada İzmir'de dün Fenerbahçeliler ile bir araya gelen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gidiyorum. Şampiyonlar Ligi finali var. Bahane tabi. Hem maçı izleyeceğim hem de Mourinho ile buluşacağım. Pazar günü maçtan önce bir haberleşme oldu. Dedi ki; 'Maçı seyrediyorum.' Bir de öbür maçı da herhalde seyretti. Gidince bize muhakkak söyleyecektir. 'Transfer yapacağız' diye. Ne istiyorsa yapacağız" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

KISA SÜREDE KARARIMI VERECEĞİM

Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...

Portekizli hoca, "Türkiye'nin büyük takımlarından, Arabistan'dan ve Avrupa'dan teklifler var. Şu anda, saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Birkaç hafta içinde kararımı vereceğim" ifadelerini kullandı.

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