FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Aziz Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho ile cumartesi günü yüz yüze görüşeceğini duyurdu. Öte yandan Yıldırım'ın Portekizli çalıştırıcıyı İstanbul'a getireceği tarih de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu görüşmenin ardından ise Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu İstanbul'a getirme planı olduğu ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; eski başkan Yıldırım'ın seçimden birkaç gün önce 5-6 Haziran gibi Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getirip anlaştığını açıklayacağı kulislerde görüşülüyor.
KİMİ İSTERSE ONU ALACAĞIZ
Aziz Yıldırım bu hamleyle seçim öncesinde gövde gösterisi yapmayı planlıyor.
Bu arada İzmir'de dün Fenerbahçeliler ile bir araya gelen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.
Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gidiyorum. Şampiyonlar Ligi finali var. Bahane tabi. Hem maçı izleyeceğim hem de Mourinho ile buluşacağım. Pazar günü maçtan önce bir haberleşme oldu. Dedi ki; 'Maçı seyrediyorum.' Bir de öbür maçı da herhalde seyretti. Gidince bize muhakkak söyleyecektir. 'Transfer yapacağız' diye. Ne istiyorsa yapacağız" diye konuştu.
KISA SÜREDE KARARIMI VERECEĞİM
Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Portekizli hoca, "Türkiye'nin büyük takımlarından, Arabistan'dan ve Avrupa'dan teklifler var. Şu anda, saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Birkaç hafta içinde kararımı vereceğim" ifadelerini kullandı.
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