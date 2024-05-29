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OLYMPIAKOS FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE | Konferans Ligi final maçı HANGİ KANALDA? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Olympiakos ile Fiorentina, final maçında karşı karşıya gelecek. Türk televizyonlarında da naklen canlı olarak yayınlanacak maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:32 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:40
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OLYMPIAKOS FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE | Konferans Ligi final maçı HANGİ KANALDA? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Olympiakos ile Fiorentina Yunanistan'da oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği karşılaşmada Paulo Soares ve Redro Ribeiro yardımcı hakem olarak görev yapacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Ayasofya Stadı'ndaki maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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