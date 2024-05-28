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FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması! "Yüz yüze görüşeceğim"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 19:05 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 19:13
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FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması! "Yüz yüze görüşeceğim"

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda adaylığını koyan eski başkan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına getireceğini söylediği Jose Mourinho ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gideceğini ve Portekizli teknik adamla yüz yüze görüşeceğini söyleyen Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün sosyal medyada yayılan, Londra'ya gitmeyeceğim yönündeki haberler yalandır.

Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra'ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim.

Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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