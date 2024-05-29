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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Mayıs Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:18 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Final

22:00 Olympiakos - Fiorentina (TV 8,5)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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