Gökmen Özdenak kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökmen Özdenak neden vefat etti?

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Sahadaki başarılarıyla futbol tarihine iz bırakan, sonrasında medya dünyasında da önemli bir yer edinen Özdenak'ın vefatı, spor camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, "Gökmen Özdenak kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Özdenak'ın hayatına dair detaylar gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olmayı başaran Özdenak, Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı kulübün efsane isimleri arasında yerini aldı. İstanbulspor ile de önemli başarılara imza atan Gökmen Özdenak, sahadaki mücadelesinin ardından kariyerine spor yazarı ve yorumcusu olarak devam etmişti.

GÖKMEN ÖZDENAK'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Gökmen Özdenak futbolculuk kariyerinde İstanbulspor ve Galatasaray formalarıyla mücadele etti. Gösterdiği performansla Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yerini alan Özdenak, henüz 20 yaşında sarı-kırmızılı formayla futbolculuk serüvenine başladı. İşte Galatasaray'ın Gökmen Özdenak hakkında yaptığı paylaşım:

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi.

Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler.

1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

GÖKMEN ÖZDENAK NEDEN VEFAT ETTİ?

29 Aralık Pazartesi günü evinde aniden rahatsızlanan Gökmen Özdenak'ın uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi. Pazartesi günü yaşadığı rahatsızlığın ardından 40 dakika boyunca hayati tehlike yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Özdenak'ın yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldüğü açıklanmıştı.

Yapılan tedavinin ardından entübe edilerek yoğun bakıma alınan Gökmen Özdenak, 31 Aralık Çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.