Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl için anlamlı 'Filistin' mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl için anlamlı 'Filistin' mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 18:55
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl için anlamlı 'Filistin' mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, inançla, sabırla ve ortak hayallerle yeni bir yıla adım attıklarını belirtti.

Karşılaştıkları her zorluğun kendilerini taraftara daha da yakınlaştırdığını kaydeden Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı duyguda buluşan büyük bir aile olduğunu aktardı.

Trabzon'un gücünü ve taraftarın desteğini her an yanlarında hissettiklerini vurgulayan Doğan, "Attığımız her adımda emeğe, sürekliliğe ve doğru planlamaya inanarak yol aldık. Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara gözlerini kapatmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de süregelen insanlık dramının sona ermesi, masumların artık zarar görmemesi en büyük temennimizdir. Barışın, merhametin ve vicdanın egemen olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla camiamız başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum."

