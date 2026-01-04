CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe’den flaş hamle! Nando De Colo geri dönüyor

Fenerbahçe’den flaş hamle! Nando De Colo geri dönüyor

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, tecrübeli oyun kurucu Nando De Colo ile prensipte anlaşmaya vardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 12:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’den flaş hamle! Nando De Colo geri dönüyor

BasketNews'in aktardığı habere göre EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 38 yaşındaki Fransız guard ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncunun, 5 Ocak'taki EuroLeague sezon içi transfer son tarihi öncesinde ASVEL Villeurbanne ile yollarını ayırması bekleniyor.

De Colo, daha önce 2019–2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından ülkesine dönerek ASVEL'e imza atmıştı.

Bu sezon ASVEL'in en verimli oyuncusu konumunda olan De Colo; 21 dakika ortalamayla 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist üretiyor. 17.8 PIR ortalamasıyla EuroLeague'de bu alanda 11. sırada yer alıyor.

Aslan'dan Fransız yıldıza kanca!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD Maduro ve eşini kaçırdı! Ayakta terlik bilekte kelepçe... İlk sözü ne oldu? | Venezuela'nın geçici devlet başkanı açıklandı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Guendouzi için dev teklif! F.Bahçe'den Guendouzi için dev teklif! 12:17
Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! 12:01
Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! 11:56
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 11:56
Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea 11:09
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! 10:56
Daha Eski
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! 10:53
Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! 10:39
Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! 10:28
R. Madrid'den şoke eden Arda Güler kararı! R. Madrid'den şoke eden Arda Güler kararı! 10:16
Trabzonspor G.Saray ile karşılaşacak Trabzonspor G.Saray ile karşılaşacak 09:54
G.Saray Trabzonspor ile karşılaşacak G.Saray Trabzonspor ile karşılaşacak 09:51