Fenerbahçe’den flaş hamle! Nando De Colo geri dönüyor

BasketNews'in aktardığı habere göre EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 38 yaşındaki Fransız guard ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncunun, 5 Ocak'taki EuroLeague sezon içi transfer son tarihi öncesinde ASVEL Villeurbanne ile yollarını ayırması bekleniyor.

De Colo, daha önce 2019–2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından ülkesine dönerek ASVEL'e imza atmıştı.

Bu sezon ASVEL'in en verimli oyuncusu konumunda olan De Colo; 21 dakika ortalamayla 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist üretiyor. 17.8 PIR ortalamasıyla EuroLeague'de bu alanda 11. sırada yer alıyor.