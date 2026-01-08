CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA NBA'de Thunder uzatmalarda Jazz'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, uzatmada Utah Jazz'ı 129-125 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 13:20
Paycom Center'daki maçta Shai Gilgeous-Alexander, 46 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansıyla takımını sırtladı. En az 20 sayı attığı maç serisini 109'a çıkaran Gilgeous-Alexander, NBA tarihindeki en uzun ikinci serinin sahibi oldu.

Thunder'da Chet Holmgren 23 sayı, 12 ribaunt, Jalen Williams 17, Ajay Mitchell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da Lauri Markkanen 29 say, 13 ribaunt, Keyonte George 25 sayı, 11 asist, Jusuf Nurkic 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

DONCIC'İN "TRİPLE DOUBLE"I GALİBİYETE YETMEDİ

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'daki karşılaşmada Los Angeles Lakers'ı 107-91 mağlup etti.

Spurs'te Keldon Johnson 27 sayıyla maçta en skorer isim olurken Victor Wembanyama 16 sayı, 14 ribaunt kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic'in 38 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Jake LaRavia 16, Jaxson Hayes 10 sayı üretti.

LeBron James, Austin Reaves ve Rui Hachimura, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymedi.

BUCKS, DEPLASMANDA WARRIORS'A KAYBETTİ

Golden State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'ı 120-113 yendi.

Warriors'ta Stephen Curry, 31 sayı, 7 asist, 7 ribauntla oynarken kenardan gelen De'Anthony Melton 22 sayı, Jimmy Butler, 21 sayı kaydetti.

Giannis Anteokounmpo'nun 34 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Bucks'ta ise Ryan Rollins 16, Kevin Porter Jr. 15 sayı, 9 asistlik katkı sağladı.

