CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko-Partizan | CANLI

Fenerbahçe Beko-Partizan | CANLI

EuroLeague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 29. hafta mücadelesinde Sırp temsilcisi Partizan’ı konuk ediyor. Üst üste aldığı 7 galibiyetle ligin en formda takımı olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:35 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:51
Fenerbahçe Beko-Partizan | CANLI

EuroLeague'de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 29. hafta randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 27 maçta elde ettiği 20 galibiyetle zirvenin tek hakimi olan sarı-lacivertliler, son 7 maçlık müthiş galibiyet serisini Sırp ekibi karşısında da sürdürmek niyetinde. Konuk ekip Partizan ise 28 maçta aldığı 9 galibiyetle puan tablosunun 19. sırasında yer alarak zorlu bir dönemden geçiyor. İşte hem Fenerbahçe'nin liderlik serüveni hem de Partizan'ın ligdeki prestij mücadelesi açısından büyük bir heyecana sahne olan dev mücadelenin detayları...

FENERBAHÇE BEKO-PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Partizan arasındaki EuroLeague mücadelesi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü başladı. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kapalı gişe oynanan karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te yapıldı.

FENERBAHÇE BEKO-PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği Fenerbahçe Beko-Partizan karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor

CANLI SKOR

1. Çeyrek (Oynanıyor): F.Bahçe Beko 3-6 Partizan

ZİRVEDEN DEVAM

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'un Juventus maçı 11'ini belirledi!
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS DETAYLARI | 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı hangi saatte?
Emekçilerle iftar buluşmasında Başkan Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Laikliğin arkasına saklanıyorlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey... Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey... 20:02
12 Dev Adam'da hazırlıklar tamam! 12 Dev Adam'da hazırlıklar tamam! 18:40
Fırtına'da Karagümrük hazırlıkları! Fırtına'da Karagümrük hazırlıkları! 18:29
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 18:06
Halkbank liderliğe yükseldi! Halkbank liderliğe yükseldi! 17:48
Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü 17:36
Daha Eski
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Göztepe maçı... Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Göztepe maçı... 17:29
Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! 16:30
Augusto kariyerinin zirvesinde! Augusto kariyerinin zirvesinde! 11:59
F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! 12:28
Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! 12:34
Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! 12:55