Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! İşte transferin maliyeti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, İtalya Serie A temsilcisi Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi'nin transferinde sona yaklaştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bonservis ve maaş detaylarında Lazio ile el sıkıştığını yazdı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 12:18 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 13:02



Devre arasındaki ilk takviyesini Anthony Musaba ile yapan Fenerbahçe, orta saha transferinde de kritik bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için temaslarını sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Sportmediaset muhabiri Orazio Accomando'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio ile 25 milyon euro + bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladı.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Guendouzi'nin Lazio'daki mevcut maaşının ise 2,5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Fransız futbolcunun, bugün oynanacak Napoli karşılaşmasında Lazio formasıyla son maçına çıkma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

MATTEO GUENDOUZI'NİN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi, Fransa'da Lorient forması giydikten sonra 2018'de Arsenal'a transfer oldu. İngiltere macerasının ardından Hertha Berlin ve Olympique Marsilya'da oynayan Fransız orta saha, 2024'te bonservisiyle Lazio'ya imza attı.

Kariyeri boyunca 372 resmi maça çıkan Guendouzi, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 38 asist üretti.

