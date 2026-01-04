Fenerbahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! İşte transferin maliyeti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Devre arasındaki ilk takviyesini Anthony Musaba ile yapan Fenerbahçe, orta saha transferinde de kritik bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için temaslarını sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Sportmediaset muhabiri Orazio Accomando'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio ile 25 milyon euro + bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladı.