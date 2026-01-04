CANLI SKOR ANA SAYFA
Sevilla-Levante maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı izle detayları

Sevilla-Levante maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı izle detayları

La Liga’da gözler Sevilla Levante maçına çevrildi. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken Levante, Ekim ayından bu yana ilk kez kazanmak için Sevilla deplasmanına çıkıyor. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán’da oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı gibi detayları merak ediyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 12:56
Sevilla-Levante maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı izle detayları

Sevilla-Levante maçı canlı takip et

Sevilla ile Levante, La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Ligin son sırasında yer alan Levante, Ekim ayının başından bu yana süren galibiyet özlemini sonlandırmak için zorlu Sevilla deplasmanında sahaya çıkacak. Ev sahibi Sevilla ise 17 maçta topladığı 20 puanla 10. sırada yer alıyor ve taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sevilla-Levante maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularına yanıt arıyor. Peki, Sevilla Levante maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SEVILLA-LEVANTE MAÇI HANGİ GÜN?

Sevilla-Levante maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak.

SEVILLA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Levante maçı, saat 16:00'da başlayacak.

SEVILLA-LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla ve Levante'nin karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

SEVILLA VS LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Levante arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

SEVILLA ORTA SIRALARDA

Sevilla, La Liga'da bu sezon çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak toplam 20 puan topladı. Endülüs temsilcisi, bu sonuçlarla lig tablosunda 10. sırada yer alıyor.

EV SAHİBİ İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Los Nervionenses, İspanya'daki kış arasına Real Madrid'e 2-0 mağlup olarak girdi. Ardından 17 Aralık'ta Copa del Rey'de Alaves'e elenmesi, Sevilla'nın bu karşılaşmaya üst üste iki mağlubiyetle çıkmasına neden oldu.

AVRUPA UMUDU SÜRÜYOR

Matías Almeyda'nın ekibi, ligde 7. sıradaki Celta Vigo'nun sadece üç puan gerisinde bulunuyor. Aynı zamanda küme düşme hattıyla arasında beş puanlık bir fark olması, Sevilla'ya rahat bir nefes aldırıyor.

İÇ SAHA PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI

Sevilla'nın bu sezonki iç saha karnesi beklentilerin altında kaldı. Ramón Sánchez-Pizjuán'da oynanan sekiz lig maçının dördü mağlubiyetle sonuçlandı. Buna karşın Levante, deplasmanda daha dirençli bir görüntü sergiledi ve topladığı 10 puanın 8'ini dış sahada elde etti.

SEVILLA'DAN LEVANTE'YE ÜSTÜNLÜK

Los Nervionenses, Levante ile oynadığı son dört karşılaşmayı kazandı. Bu serinin içinde, iki takımın Nisan 2022'de oynadığı ve Sevilla'nın 3-2 kazandığı mücadele de yer alıyor. Levante, Sevilla'ya karşı oynadığı son dokuz maçın sekizini kaybederken, bu eşleşmedeki son galibiyetini Nisan 2018'de aldı.

LEVANTE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Segunda División'un son şampiyonu olan Levante, sezona umut verici bir başlangıç yapsa da son aylarda ciddi bir düşüş yaşadı. Frogs, ligde oynadığı 16 maçta yalnızca 10 puan toplayarak son sıraya geriledi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR: LUIS CASTRO

Levante, 20 Aralık'ta teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi. 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Nantes'teki kısa süreli görevinden sonra İspanya'da yeni bir sayfa açtı.

HÜCUM VAR, SAVUNMA ALARM VERİYOR

Levante, bu sezon hücumda büyük sorunlar yaşamasa da savunmada ciddi açıklar verdi. 16 maçta 17 gol atan ekip, kalesinde 29 gol görerek ligin en kötü ikinci savunma performansına sahip oldu.

TARİHİ DEPLASMAN GALİBİYETİ PEŞİNDELER

Bu sezon deplasmanda daha etkili bir grafik çizen Levante, Ocak 2014'ten bu yana Sevilla deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor. Frogs, zorlu Ramon Sánchez-Pizjuán deplasmanında hem kötü gidişe son vermeyi hem de tarih yazmayı hedefliyor.

